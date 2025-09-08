Trump e Xi verso un vertice in Corea del Sud tra tensioni geopolitiche e sfide commerciali

Redazione Web

08 settembre 2025, ore 08:00

Usa e Cina preparano un possibile incontro tra Trump e Xi a margine dell’Apec. Al centro il nodo economico, i rapporti con Mosca e le tensioni nell’area Asia-Pacifico.

Il riavvicinamento tra Stati Uniti e Cina potrebbe passare da un nuovo incontro ai massimi livelli, in un contesto internazionale segnato da tensioni economiche e geopolitiche. Secondo fonti vicine alla Casa Bianca, sono in corso trattative riservate per organizzare un vertice tra Donald Trump e Xi Jinping tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, con la Corea del Sud come sede più probabile. L’occasione sarebbe offerta dal summit Apec, che riunisce le principali economie dell’area Asia-Pacifico.

DIALOGO WAHSINGTON-PECHINO DELICATO

Il dialogo tra Washington e Pechino si trova da tempo in una fase delicata. Alla guerra commerciale ancora irrisolta si è aggiunta l’offensiva diplomatica della Cina, che nelle scorse settimane ha rafforzato i legami con Russia, India e Corea del Nord, lanciando un chiaro segnale di sfida agli Stati Uniti. La recente presenza congiunta dei leader di questi Paesi a Pechino non è passata inosservata, suscitando irritazione a Washington. Trump non ha nascosto il suo disappunto, parlando addirittura di una “cospirazione” volta a marginalizzare il ruolo americano. In particolare, il presidente statunitense ha criticato Xi per non aver menzionato gli Stati Uniti durante le celebrazioni per la vittoria sul Giappone nella Seconda guerra mondiale. “Gli Usa hanno dato un contributo enorme alla Cina in quel conflitto, era doveroso ricordarlo”, ha dichiarato. Nonostante le frizioni, i due leader hanno mantenuto aperti i canali di comunicazione. Xi ha invitato Trump e la moglie Melania a Pechino, un gesto ricambiato dal tycoon con un invito analogo, sebbene le date restino indefinite. L’ipotesi di un incontro in un Paese terzo, come la Corea del Sud, appare quindi la più praticabile nel breve periodo.

PROBABILE FACCIA A FACCIA CON KIM JONG UN

Un eventuale viaggio di Trump nella penisola coreana potrebbe inoltre aprire la porta a un nuovo faccia a faccia con Kim Jong-un, anche se la presenza del leader nordcoreano al summit Apec non è ancora confermata. Per ora, le attenzioni della diplomazia statunitense sono rivolte soprattutto al possibile bilaterale con Xi, considerato fondamentale per stabilizzare i rapporti tra le due superpotenze. Sul tavolo restano i nodi irrisolti della cooperazione economica e le questioni strategiche legate all’equilibrio globale. L’amministrazione americana punta a evitare un ulteriore isolamento e a riportare Pechino in un dialogo più diretto, consapevole che dalle prossime mosse potrebbe dipendere non solo il futuro delle relazioni bilaterali, ma anche la stabilità dell’intera area Asia-Pacifico.

