Trump 'obbligato' a fare causa alla BBC. Lo rivela il presidente in una intervista alla Fox

Trump 'obbligato' a fare causa alla BBC. Lo rivela il presidente in una intervista alla Fox

Trump 'obbligato' a fare causa alla BBC. Lo rivela il presidente in una intervista alla Fox Photo Credit: ANSA

Valentina Iannicelli

12 novembre 2025, ore 10:55

Non si placa il terremoto nell'emittente britannica accusata di imparzialità. Il presidente degli Stati Uniti ammette che farà causa, perché 'obbligato' per difendere i telespettatori che sono stati ingannati

Il presidente Trump si sente ‘obbligato’ a fare causa alla BBC, per rivendicare la mistificazione del suo discorso del 6 gennaio 2021, giorno dell’attacco al Campidoglio da parte dei suoi supporters.

'SONO OBBLIGATO'

Lo ha detto durante un’intervista rilasciata alla Fox News. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato con la rete di Murdoch per spiegare le sue ragioni per la prima volta pubblicamente, e ha affermato di essere obbligato a fare causa al canale pubblico britannico perché il montaggio delle sue frasi nel famoso discorso sulla marcia verso Capitol Hill ha ingannato i telespettatori. La Bbc ha ammesso i propri errori, e i vertici dell’emittente si sono dimessi. Il direttore generale Tim Davis e la responsabile delle News, Deborah Turness, hanno fatto un passo indietro per la vicenda, che non riguarda, in realtà, solo il discorso di Trump, ma anche altri episodi in cui la Bbc è accusata di mancanza di obbiettività.

CAUSA PER 1 MILIARDO

È la stessa BBC ha darne notizia citando l’intervista a Fox News del Tycoon. Il presidente ha detto che i telespettatori sono stati ingannati, e che il canale “ha ammesso di averlo fatto” e ha aggiunto che “il montaggio ha reso radicale un discorso bellissimo e molto rilassante”, poi, ha definito “molto disonesto” il comportamento del canale inglese. Secondo quanto riferito da Nbc News, che ha ottenuto una copia della lettera che i legali di Trump, la BBC avrebbe fino a venerdì 14 novembre per ‘adempiere’ alle richieste del presidente, che comprenderebbero una ritrattazione ufficiale, delle scuse e, probabilmente, anche un cospicuo risarcimento. “In caso contrario -si legge ancora nella nota- il presidente Trump non avrà altra scelta se non quella di far valere i propri diritti legali ed equitativi, tutti espressamente riservati, anche attraverso un’azione legale per non meno di 1.000.000.000 di dollari in danni”. E conclude “la BBC è avvertita”.

I FATTI

I fatti che hanno scosso l’emittente britannica prendono origine dalla pubblicazione di un articolo sul quotidiano Telegraph di un documento interno della BBC nel quale si rivelano diversi episodi in cui emerge imparzialità. Oltre al documentario nel quale sono state montate insieme due frasi del discorso di Trump che facevano sembrare che il presidente stesse incitando direttamente ed esplicitamente l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, sotto la lente anche un cortometraggio su Gaza, il cui protagonista si è scoperto essere il nipote di un esponente di Hamas. rispetto alle richieste degli avvocati di The Donald, il canale si è riservato di rispondere nei tempi congrui.


Argomenti

1 MILIARDO DI DOLLARI
BBC
CAUSA
TRUMP

Gli ultimi articoli di Valentina Iannicelli

Mostra tutti
  • Gino Cecchettin ricorda Giulia, a due anni dal suo omicidio: "l'educazione affettiva è una protezione"

    Gino Cecchettin ricorda Giulia, a due anni dal suo omicidio: "l'educazione affettiva è una protezione"

  • Individuato l'elicottero scomparso dai radar domenica. Un cumulo di rottami sull'Appennino toscano

    Individuato l'elicottero scomparso dai radar domenica. Un cumulo di rottami sull'Appennino toscano

  • Trump-Mamdani, il presidente e il sindaco d'America: due facce della stessa medaglia

    Trump-Mamdani, il presidente e il sindaco d'America: due facce della stessa medaglia

  • Scontro mortale ad Arignano tra un'auto uno scuolabus. Morto il conducente della macchina

    Scontro mortale ad Arignano tra un'auto uno scuolabus. Morto il conducente della macchina

  • Strage di Paderno Dugnano, Riccardo Chiarioni rinuncia all'appello. Sterminò la famiglia con 108 coltellate

    Strage di Paderno Dugnano, Riccardo Chiarioni rinuncia all'appello. Sterminò la famiglia con 108 coltellate

  • La Francia sospende il portale online di Shein, ma apre il negozio fisico a Parigi, tra inchieste e polemiche

    La Francia sospende il portale online di Shein, ma apre il negozio fisico a Parigi, tra inchieste e polemiche

  • Zohran Mamdani è il sindaco di New York: "il futuro nelle nostre mani". La sfida a Trump

    Zohran Mamdani è il sindaco di New York: "il futuro nelle nostre mani". La sfida a Trump

  • La tregua fragile in Medio Oriente. I coloni provocano i palestinesi e occupano il cortile di Al-Aqsa

    La tregua fragile in Medio Oriente. I coloni provocano i palestinesi e occupano il cortile di Al-Aqsa

  • Strage di alpinisti, tra loro diversi italiani. Tentavano la scalata dell'Himalaya

    Strage di alpinisti, tra loro diversi italiani. Tentavano la scalata dell'Himalaya

  • Quindicenne disabile abusato a Torino, la Procura apre un'indagine sui ragazzini accusati

    Quindicenne disabile abusato a Torino, la Procura apre un'indagine sui ragazzini accusati

Voleva essere Barbie, trovata morta la nota influencer brasiliana

Voleva essere Barbie, trovata morta la nota influencer brasiliana

S'indaga sulla morte sospetta di Barbara Jankavski di 31 anni

Israele accusa Hamas di avere violato il cessate il fuoco, raid su Rafah

Israele accusa Hamas di avere violato il cessate il fuoco, raid su Rafah

Rispettiamo la tregua, fa sapere la fazione islamica

“Massacrati da chi può farlo ma siamo nel giusto”, così Giorgetti sulla manovra

“Massacrati da chi può farlo ma siamo nel giusto”, così Giorgetti sulla manovra

“Chi guadagna 2mila euro al mese non è ricco”, ha aggiunto il Ministro dell’Economia