Trump presenta un piano per porre fine alla guerra a Gaza in 21 punti

27 settembre 2025, ore 16:00 , agg. alle 17:41

Non lo abbiamo ricevuto, ha fatto sapere Hamas

Fa discutere il piano del presidente degli Stati Uniti, in 21 punti, volto a porre fine alla guerra a Gaza che prevede, tra l’altro, il ritiro graduale delle truppe israeliane dalla Striscia ma solo dopo il rilascio di tutti gli ostaggi entro 48 ore dalla firma di una eventuale intesa. Una fonte anonima di Hamas, citata inizialmente dal quotidiano Haaretz,  favorevole al documento in linea di principio,  è stata poi smentita dalla stessa fazione islamica. 'Non lo abbiamo mai ricevuto', ha precisato Hamas in una dichiarazione a media del Qatar. Donald Trump, sul suo social, ha assicurato che sono in corso intensi negoziati da quattro giorni con i paesi della regione, tutti coinvolti nella trattativa. Hamas è consapevole di queste discussioni, ha aggiunto il tycoon riferendo che Israele è stato informato a tutti i livelli del piano, incluso Netanyahu che, lo ricordiamo, lunedì incontrerà il capo della Casa Bianca. Intanto cresce il bilancio degli attacchi odierni nella Striscia. Almeno 58 persone hanno perso la vita nei raid israeliani che proseguono senza sosta. Tra le vittime anche un giornalista palestinese, colpito mentre si trovava in una tenda nel centro di Gaza. 

