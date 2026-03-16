Ucraina, attacco con droni russi: frammenti colpiscono Kiev centro. A Bruxelles il nodo prestito

A Kiev erano quasi le 8,30, quando i frammenti di un drone russo intercettato dai sistemi di difesa sono piombati in pieno centro città, in piazza Maidan hanno sfiorato il Monumento all'Indipendenza, anche se non sono stati segnalati feriti nell’immediato. Al contrario in un altro attacco delle forze di Mosca a Zaporizhzhia, una donna è rimasta uccisa e altre due sono rimaste ferite, anche li i droni hanno puntato una zona residenziale. L'Ucraina è tra i temi dell'agenda, insieme alla crisi in Medio Oriente, del Consiglio Esteri europeo che si tiene oggi a Bruxelles, sul tavolo un prestito di 90 miliardi di euro a Kiev cui si oppone l'Ungheria. "Sostegno all'Ucraina e avanti con le sanzioni alla Russia" è quanto ha ribadito al suo arrivo il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il Cremlino sottolinea che 'Mosca attende il prossimo round di negoziati sull'Ucraina' poi aggiunge con il portavoce presidenziale russo, Peskov "le dichiarazioni di Trump suggeriscono che Kiev sta ostacolando la pace'. Il presidente americano aveva detto che Trump è più difficile fare accordo con Zelensky che con Putin.

IL VETO AL PRESTITO EUROPEO

Berlino parla di atteggiamento 'anti-europeo' da parte di chi, oggi, dice no al prestito da 90 milioni a Kiev. "L'Ue ha deciso collettivamente di sostenere l'Ucraina. Chi blocca questo impegno, contravvenendo agli accordi, fa il gioco della Russia" dice il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, all'arrivo al Consiglio Ue Esteri. E' inaccettabile il veto al prestito, che non può restare ostaggio, è il ragionamento di Wadephul "Non è solo una violazione della parola data, è profondamente anti-europeo". Sulla stessa linea la Francia "auspichiamo fortemente che si possa raggiungere un accordo sul prestito di 90 miliardi di euro che proteggerà l'Ucraina da eventuali difficoltà finanziarie per i prossimi due anni" ha dichiarato il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot.

CIRIELLI NELLA BUFERA PER L'INCONTRO CON L'AMBASCIATORE RUSSO

In queste ore è scoppiata la polemica per l'incontro che il viceministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli, ha avuto con l'ambasciatore russo in Italia Aleksej Vladimirovic Paramonov. L'opposizione chiede chiarimenti. ""Non è un'anomalia un incontro del genere, se abbiamo un ambasciatore accreditato e chiede di parlare ci parliamo e in genere per prassi con l'ambasciatore ci parla il viceministro. Certo che la Farnesina sapeva, loro hanno chiesto un incontro, io ho informato e sono stato autorizzato all'incontro, a inizio febbraio" spiega Cirielli. E il ministro Tajani aggiunge che si tratta di "una polemica inutile" perché il viceministro "ha ricevuto un ambasciatore accreditato presso la Repubblica italiana". "Noi non abbiamo rotto le relazioni diplomatiche con la Federazione russa" ha concluso Tajani.