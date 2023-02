Ucraina, esecutivo sotto attacco degli hacker filo-russi dopo la missione di Giorgia Meloni a Kiev

Per capire la portata dell’evento di oggi bisogna fare un passo indietro. NoName 057(16) è tra i gruppi russi più attivi nella cyberguerra che affianca il conflitto in Ucraina.





Il gruppo

Il gruppo è stato creato un anno fa, a marzo 2022, poco dopo l’ingresso dei carri armati russi nel territorio di Kiev. Si è reso subito protagonista di una serie di attacchi contro enti governativi e infrastrutture critiche in Ucraina e i Paesi che la supportano. In particolare Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, Slovacchia, Norvegia e Finlandia.





La ‘prima’

Ora è la prima volta che gli attaccanti prendono di mira l’Italia. Anche se non è la prima volta che l’Italia viene colpita da gruppi di hacker filorussi. Lo scorso anno, ad aprile, il gruppo Killnet aveva messo a terra il sito del Senato, della Difesa e degli Esteri in un attacco del tutto simile a quello sferrato oggi da No Name. Questi attacchi vengono definiti “Slow HTTP Attack”, e sono una forma di attacco DDoS (Distributed Denial of Service) in cui l’attaccante cerca di sfruttare le fragilità dei server HTTP, inviando una significativa quantità di richieste parziali di accesso al sito. La rivendicazione è arrivata in mattinata sui canali Telegram della propaganda russa. E nuovi attacchi potrebbero giungere nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Colpiti i ministeri della Difesa, degli Esteri, il Viminale ma anche i siti di Tim e A2A, e di alcune banche, complessivamente circa una decina. Tutto all’indomani della visita di Giorgia Meloni in Ucraina.





Meloni

Lei, la premier, dopo il viaggio a Kiev, è di nuovo a Roma, e in un’intervista al Tg4 spiega che sull’invio delle armi all’Ucraina, l’Italia si muoverà in sintonia con la comunità internazionale. Nessun riferimento però alle polemiche su Berlusconi, seguite all’attacco di Zelensky in conferenza stampa. Polemiche su cui dagli Stati Uniti interviene il ministro degli Esteri Tajani, dichiarando che Forza Italia e Berlusconi hanno sempre votato contro Mosca e a favore di Kiev. Ma le indiscrezioni narrano di un Cavaliere infuriato sia contro il Presidente ucraino sia contro la Meloni, colpevole di non averlo difeso abbastanza durante la conferenza stampa congiunta.