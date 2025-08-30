Ucraina, massima pressione su Putin, Zelensky fissa ultimatum e Usa confermano missili a Kiev

TENSIONE ALTA TRA MOSCA E KIEV

La tensione sul fronte ucraino continua a crescere, con Kiev che esercita una pressione serrata su Mosca per ottenere un incontro tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Il presidente ucraino ha fissato un termine entro lunedì, avvertendo che, in caso di mancato accordo, chiederà agli alleati internazionali di fornire una risposta chiara e decisa nei confronti della Russia. La situazione rimane tesa: nella notte i raid russi hanno colpito diverse regioni dell’Ucraina, causando almeno un morto e sedici feriti a Zaporizhzhia. Secondo i dati ufficiali, Mosca ha lanciato quasi 540 droni, otto missili balistici e 37 missili di altro tipo. Zelensky ha commentato: "Dimostra ancora una volta di infischiarsene delle parole, contiamo su azioni concrete".

DIPLOMAZIA A LAVORO PER LA PACE

Sul piano diplomatico, la riunione informale dei ministri degli Esteri Ue a Copenaghen ha sollevato il tema delle sanzioni economiche contro Mosca. Il ministro italiano Antonio Tajani ha proposto misure finanziarie mirate a ridurre le risorse della Russia e impedire la remunerazione elevata dei militari coinvolti nel conflitto. Intanto, gli Stati Uniti hanno confermato l’approvazione della vendita di 3.350 missili a Kiev, garantendo a lungo raggio la capacità di colpire profondamente il territorio russo, come sottolineato dall’ambasciatore Usa presso la Nato, Matt Whitaker.