Ucraina, via Yermak il nuovo capo negoziatore di Kiev è Umerov

Il presidente Zelensky ha nominato con decreto Rustem Umerov, nuovo capo delegazione dei negoziati di pace. L’ex ministro della Difesa ucraino e attuale segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa prende il posto del dimissionario Andriy Yermak, consigliere presidenziale, stretto alleato e amico fraterno di Zelensky, costretto a lasciare dopo la perquisizione di casa e ufficio scattata nell’ambito dell’inchiesta scandalo corruzione da 100mln di euro. Troppo urgente non lasciare scoperto l’incarico, così sarà Umerov, tra l’altro in ottimi rapporti con l’amministrazione americana, a guidare il team ucraino che è in viaggio verso Stati Uniti per i negoziati sul piano di pace, "il suo compito è chiaro -ha spiegato Zelensky- è quello di trovare un modo per far finire la guerra". Sul campo, intanto, si continua a morire: almeno 3 le vittime e decine i feriti del massiccio attacco di 600 droni e 36 missili russi-nella notte- sulla regione della capitale.

AL POSTO DI YERMAK, UMEROV

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato Rustem Umerov a capo della delegazione ucraina per i negoziati di pace, in sostituzione di Andriy Yermak. Lo riferiscono i media ucraini. Segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell'Ucraina, Umerov ha ricoperto in passato il ruolo di ministro della Difesa del governo di Kiev. ''Il Segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa dell'Ucraina e capo della delegazione ucraina, Rustem Umerov, è già in viaggio verso gli Stati Uniti con la sua squadra'' e il suo ''compito è chiaro: individuare rapidamente e in modo sostanziale le misure necessarie per porre fine alla guerra''. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato su 'X' di aver nominato l'ex ministro della Difesa Umerov a capo del team negoziale al posto di Yermak.

LE DIMISSIONI E LO SDEGNO DI YERMAK

L'ex capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak è pronto ad andare ''al fronte'' a combattere contro i russi dopo essersi dimesso dal suo incarico, travolto dallo scandalo corruzione che sta interessando il Paese. E' stato lo stesso Yermak a comunicarlo, inviando un messaggio New York Post: ho servito l'Ucraina ed ero a Kiev il 24 febbraio, giorno in cui la Russia ha lanciato la sua guerra su vasta scala. "Sono stato screditato e la mia dignità non è stata tutelata - ha detto - Non voglio creare problemi a Zelensky, andrò al fronte''."Forse ci rivedremo. Gloria all'Ucraina", ha aggiunto.