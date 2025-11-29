Ucraina, via Yermak il nuovo capo negoziatore di Kiev è Umerov

Ucraina, via Yermak il nuovo capo negoziatore di Kiev è Umerov

Ucraina, via Yermak il nuovo capo negoziatore di Kiev è Umerov Photo Credit: Foto: Ansa/Olivier Matthys

Raffaella Coppola

29 novembre 2025, ore 16:00 , agg. alle 16:52

Lo ha stabilito il presidente Zelensky. In precedenza il capo delegazione era Andriy Yermak, costretto ieri alle dimissioni a causa dello scandalo corruzione

Il presidente Zelensky ha nominato con decreto Rustem Umerov, nuovo capo delegazione dei negoziati di pace. L’ex ministro della Difesa ucraino e attuale segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa prende il posto del dimissionario Andriy Yermak, consigliere presidenziale, stretto alleato e amico fraterno di Zelensky, costretto a lasciare dopo la perquisizione di casa e ufficio scattata nell’ambito dell’inchiesta scandalo corruzione da 100mln di euro. Troppo urgente non lasciare scoperto l’incarico, così sarà Umerov, tra l’altro in ottimi rapporti con l’amministrazione americana, a guidare il team ucraino che è in viaggio verso Stati Uniti per i negoziati sul piano di pace, "il suo compito è chiaro -ha spiegato Zelensky- è quello di trovare un modo per far finire la guerra". Sul campo, intanto, si continua a morire: almeno 3 le vittime e decine i feriti del massiccio attacco di 600 droni e 36 missili russi-nella notte- sulla regione della capitale.

AL POSTO DI YERMAK, UMEROV

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato Rustem Umerov a capo della delegazione ucraina per i negoziati di pace, in sostituzione di Andriy Yermak. Lo riferiscono i media ucraini. Segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell'Ucraina, Umerov ha ricoperto in passato il ruolo di ministro della Difesa del governo di Kiev. ''Il Segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa dell'Ucraina e capo della delegazione ucraina, Rustem Umerov, è già in viaggio verso gli Stati Uniti con la sua squadra'' e il suo ''compito è chiaro: individuare rapidamente e in modo sostanziale le misure necessarie per porre fine alla guerra''. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato su 'X' di aver nominato l'ex ministro della Difesa Umerov a capo del team negoziale al posto di Yermak.

LE DIMISSIONI E LO SDEGNO DI YERMAK

 L'ex capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak è pronto ad andare ''al fronte'' a combattere contro i russi dopo essersi dimesso dal suo incarico, travolto dallo scandalo corruzione che sta interessando il Paese. E' stato lo stesso Yermak a comunicarlo, inviando un messaggio New York Post: ho servito l'Ucraina ed ero a Kiev il 24 febbraio, giorno in cui la Russia ha lanciato la sua guerra su vasta scala.  "Sono stato screditato e la mia dignità non è stata tutelata - ha detto - Non voglio creare problemi a Zelensky, andrò al fronte''."Forse ci rivedremo. Gloria all'Ucraina", ha aggiunto.


Argomenti

Negoziati
Pace
Rustem Umerov
Ucraina
Volodimir Zelensky

Gli ultimi articoli di Raffaella Coppola

Mostra tutti
  • Albino (Bg), l’Associazione Federica Albergoni Onlus festeggia i suoi primi 15 anni di impegno e solidarietà

    Albino (Bg), l’Associazione Federica Albergoni Onlus festeggia i suoi primi 15 anni di impegno e solidarietà

  • Washington, sparatoria a due passi dalla Casa Bianca. In condizioni critiche i due agenti della Guardia Nazionale colpiti

    Washington, sparatoria a due passi dalla Casa Bianca. In condizioni critiche i due agenti della Guardia Nazionale colpiti

  • Campania e Puglia restano al Centrosinistra, il Veneto al Centrodestra. Schlein, uniti si stravince. I complimenti ai neo governatori della premier Meloni

    Campania e Puglia restano al Centrosinistra, il Veneto al Centrodestra. Schlein, uniti si stravince. I complimenti ai neo governatori della premier Meloni

  • Piano di pace in Ucraina. Putin, base per una soluzione pacifica definitiva' del conflitto. A Ginevra nuovo piano Usa e Ucraina in 19 punti

    Piano di pace in Ucraina. Putin, base per una soluzione pacifica definitiva' del conflitto. A Ginevra nuovo piano Usa e Ucraina in 19 punti

  • Espulsione dall'Italia di Alma Shalabayeva. La sentenza d'appello conferma la condanna per cinque poliziotti

    Espulsione dall'Italia di Alma Shalabayeva. La sentenza d'appello conferma la condanna per cinque poliziotti

  • Luca Parmitano presenta il suo nuovo libro "Camminare tra le stelle". Allacciatevi le cinture, si parte per lo spazio

    Luca Parmitano presenta il suo nuovo libro "Camminare tra le stelle". Allacciatevi le cinture, si parte per lo spazio

  • Internet in down per diverse ore, bloccati diversi siti e app per il malfunzionamento di Cloudflare

    Internet in down per diverse ore, bloccati diversi siti e app per il malfunzionamento di Cloudflare

  • Allarme di Confcommercio: troppi negozi italiani chiudono, rischiamo di avere città fantasma

    Allarme di Confcommercio: troppi negozi italiani chiudono, rischiamo di avere città fantasma

  • Bari, don Antonio Ruccia e il tecnico elettricista sono stati rinviati a giudizio per la morte del bimbo lasciato nella culla termica della parrocchia

    Bari, don Antonio Ruccia e il tecnico elettricista sono stati rinviati a giudizio per la morte del bimbo lasciato nella culla termica della parrocchia

  • Bonus Elettrodomestici 2025 al via. Click day martedì 18 novembre, dalle 7

    Bonus Elettrodomestici 2025 al via. Click day martedì 18 novembre, dalle 7

Zelensky, i russi nelle ultime ore hanno usato contro l’Ucraina 430 droni e 18 missili

Zelensky, i russi nelle ultime ore hanno usato contro l’Ucraina 430 droni e 18 missili

Quattro persone, ha riferito il leader di Kiev, sono rimaste uccise nell’ultima ondata di raid lanciata da Mosca

Annuncio di Trump, stop all’immigrazione da tutti i Paesi del Terzo Mondo

Annuncio di Trump, stop all’immigrazione da tutti i Paesi del Terzo Mondo

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato: "Porro' fine a milioni di ammissioni illegali"

Francia: un uomo investe dieci persone con la macchina, dopo aver urlato Allah è grande, tre feriti gravi

Francia: un uomo investe dieci persone con la macchina, dopo aver urlato Allah è grande, tre feriti gravi

i fatti sono accaduti sull''isola di Oléron, nell''ovest della Francia, l'utomobilista è stato arrestato, è noto per le sue difficoltà mentali e per il consumo di droghe e alcool