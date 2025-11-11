Un C130 militare turco precipita con 20 persone a bordo in Georgia. Si indaga sulle cause dello schianto

Un C130 militare turco precipita con 20 persone a bordo in Georgia. Si indaga sulle cause dello schianto

Un C130 militare turco precipita con 20 persone a bordo in Georgia. Si indaga sulle cause dello schianto

Raffaella Coppola

11 novembre 2025, ore 20:40

Precipitato tra Azerbaigian e Georgia, stava tornando in Turchia. I dubbi sullo schianto, molti sui social sembrano propendere per la teoria dell'abbattimento deliberato dell'aereo

Tutte le piste vengono vagliate in queste ore per scoprire cosa ha causato lo schianto in Georgia del C130 militare turco: dall'ipotesi che sia stato colpito da un missile o un drone, fino al sabotaggio e al grave guasto. "Gli aerei non si rompono e precipitano senza interferenze. O c'è qualcosa che esplode all'interno (magari trasportava munizioni) o è stato abbattuto", ha scritto su X l'accademica turca Deniz Ulke Kaynak. A bordo del cargo c'erano venti persone, era decollato dall'Azerbaigian e diretto in Turchia. Il presidente Erdogan ha espresso cordoglio per i propri martiri, termine che viene utilizzato per definire i soldati caduti. Subito sono scattate le operazioni di ricerca e soccorso ma le immagini dei rottami dell'aereo fanno disperare di poter trovare sopravvissuti. Con pezzi del velivolo sparpagliati in un'ampia area, alcuni dei quali avvolti dal fuoco.

IL CORDOGLIO DI (E A) ERDOGAN

Ufficialmente non è stata ancora dichiarata la morte delle persone a bordo, ma il presidente Recep Tayyip Erdogan, ha espresso "profondo dolore" e "cordoglio" alle "famiglie dei martiri", così pure i principali ministri del governo di Ankara hanno già espresso le condoglianze alle loro famiglie usando l'espressione "martiri", termine che in turco indica la morte dei militari in servizio. Condoglianze alla Turchia sono state espresse anche da vari Paesi, tra cui l'Azerbaigian, la Georgia e la Russia, mentre il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha inviato un messaggio di solidarietà al popolo turco.



Argomenti

Aereo
C130
Militari
Turchia
Vittime

Gli ultimi articoli di Raffaella Coppola

Mostra tutti
  • Unesco, primo sì alla cucina italiana a Patrimonio immateriale dell'Umanità

    Unesco, primo sì alla cucina italiana a Patrimonio immateriale dell'Umanità

  • Nicolas Sarkozy lascia il carcere di La Santè. La Corte d'Appello parigina gli ha concesso la libertà vigilata

    Nicolas Sarkozy lascia il carcere di La Santè. La Corte d'Appello parigina gli ha concesso la libertà vigilata

  • Italiano morto in un incidente aereo in Groenlandia

    Italiano morto in un incidente aereo in Groenlandia

  • 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate con Mattarella e Crosetto ad Ancona

    4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate con Mattarella e Crosetto ad Ancona

  • 4 novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Focus sulla Marina Militare

    4 novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Focus sulla Marina Militare

  • 4 novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Focus sull'Esercito e sull'Arma dei Carabinieri

    4 novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Focus sull'Esercito e sull'Arma dei Carabinieri

  • E' stato arrestato il conducente del Suv che si è schiantato contro una volante provocando la morte di un poliziotto, e il ferimento di un collega

    E' stato arrestato il conducente del Suv che si è schiantato contro una volante provocando la morte di un poliziotto, e il ferimento di un collega

  • Fiumicino. Il presidente Mattarella alla cerimonia per i 65 anni dell’aeroporto ‘Leonardo da Vinci’

    Fiumicino. Il presidente Mattarella alla cerimonia per i 65 anni dell’aeroporto ‘Leonardo da Vinci’

  • 4 novembre Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Focus sull'Accademia dell'Aeronautica Militare, che forma gli ufficiali di domani

    4 novembre Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Focus sull'Accademia dell'Aeronautica Militare, che forma gli ufficiali di domani

  • La Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto. Giorgia Meloni "E' l'ennesima invasione dei giudici" ma andiamo avanti

    La Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto. Giorgia Meloni "E' l'ennesima invasione dei giudici" ma andiamo avanti

La bufera su Andrea, Harry appoggia la linea dura del padre, re Carlo

La bufera su Andrea, Harry appoggia la linea dura del padre, re Carlo

Secondo i Media britannici, il principe cadetto ribelle è stato consultato per la decisione di prende le distanze dal fratello di Carlo III

Gaza, la tregua appesa a un filo. Diverse decine i palestinesi uccisi, secondo Hamas

Gaza, la tregua appesa a un filo. Diverse decine i palestinesi uccisi, secondo Hamas

L'esercito israeliano dietro la linea gialla prevista dal trattato di pace, risponde ad attacchi dei miliziani. Hamas sostiene che i colpi sono stati dovuti ad errori. il cessate il fuoco riprende, ma è fragile

Unesco, primo sì alla cucina italiana a Patrimonio immateriale dell'Umanità

Unesco, primo sì alla cucina italiana a Patrimonio immateriale dell'Umanità

Se a dicembre, a New Delhi arriverà anche l'ok politico la cucina italiana sarebbe la prima al mondo a ricevere questo riconoscimento