Un italiano ai mondiali di calcio in Usa c’è: è Fabio Cannavaro, nuovo ct dell'Uzbekistan Photo Credit: ANSA/ANTONIO BAT

Sergio Gadda

06 ottobre 2025, ore 20:00 , agg. alle 20:43

La nazionale asiatica è una delle 18 squadre già qualificate per i Mondiali del prossimo anno

Fabio Cannavaro è il nuovo ct dell’ Uzbekistan. L’annuncio è stato dato dalla federazione calcistica dello stato dell’asia centrale con un post su X. L’ex campione del Mondo 2006 ha firmato un contratto di due anni, con possibilità di rinnovarlo per altri due


Il comunicato

“Il tecnico italiano Fabio Cannavaro guiderà la nostra nazionale in preparazione alla Coppa del Mondo Fifa che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico” scrive la Federcalcio uzbeka, che attualmente occupa la 54esima posizione del ranking Fifa.


Lo Staff

Fabio Cannavaro, considerato uno dei migliori difensori dell’era moderna, avrà nel suo staff Eugenio Albarella come Vice allenatore (in precedenza ha lavorato con la nazionale giapponese, la Juventus, l'Udinese e la Dinamo Zagabria). Francesco Troise che si occuperà della preparazione atletica (ha lavorato con Benevento, Udinese e Dinamo Zagabria) e Antonio Chimenti quale allenatore dei portieri (già impegnato in questo ruolo nelle nazionali giovanili italiane, la Sampdoria e la Spal).


Chi è Fabio Cannavaro

Fabio Cannavaro ha giocato nel ruolo di difensore nel Napoli, parma, Inter, Juventus, Real Madrid e Al-Ahli, prima di diventare allenatore. Ha vinto tanto come calciatore, sia con la Nazionale italiana ( Mondiale del 2006 in Germania e un argento agli Europei del 2000) Nel 2006 si è aggiudicato il Pallone d'oro ed è stato eletto FIFA World Player of the Year. Fabio Cannavaro ha iniziato la carriera da allenatore nel 2015 in Cina, guidando il Guangzhou Evergrande, ma è stato esonerato dopo 23 partite. Dopo una parentesi in Arabia Saudita (ha allenato l'Al Nassr) è tornato nuovamente in Cina, vincendo uno scudetto con il Guangzhou. Quella dell’Uzbekistan non è la prima esperienza sulla panchina di una Nazionale, Cannavaro subentrò a Marcello Lippi su quella della Cina, ma dopo due partite ed altrettante sconfitte si dimise. Tornato in Italia ha allenato il Benevento, dove fu esonerato, L’Udinese, salvandola dalla retrocessione in serie B. L'ultima esperienza, sempre da subentrato alla Dinamo Zagabria. Avventura conclusa ad aprile 2025. Prima dell'esonero. Adesso questa nuova avventura come ct dell'Uzbekistan.


