Unione europea: Ucraina e competitività, questi i temi (controversi) del Consiglio europeo a Bruxelles

E’ un lungo Consiglio europeo quello oggi a Bruxelles. Gli arrivi e i tradizionali doorstep si sono svolti dalle 08.30, seguiti da due incontri collaterali: una riunione sulle migrazioni alle 08.45, ospitata dalla Danimarca (e co-presieduta dall'Italia), dedicata alla cooperazione su "hub di rimpatrio" esterni all'Ue, e un coordinamento sulla competitività alle 09.30, promosso da Belgio e Germania per rilanciare il dibattito sulla semplificazione normativa e i pacchetti "Omnibus".

L’avvio

L'avvio ufficiale del vertice c’è stato alle 10 con il consueto scambio di vedute con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, cui è seguita alle 11 la prima sessione di lavoro. Alla prima ha partecipato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky (che non prenderà parte allo scambio tra i leader). Sul tavolo dei Ventisette, tre i file principali: il nuovo finanziamento all'Ucraina a partire dal 2026, la chiusura del 19esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, e l'avvio di un piano coordinato per contrastare la 'flotto ombra' che aggira le restrizioni europee.

Il pranzo

Dalle 13.30, il pranzo di lavoro è stato dedicato ai temi di sicurezza e difesa, con un aggiornamento sulle strategie industriali comuni e sul coordinamento con la Nato. Questo pomeriggio, dalle 15, i leader affrontano un "mega blocco" di discussione su competitività, clima, abitazioni, Medio Oriente e migrazioni (non necessariamente in questo ordine) con un'attenzione particolare alla Legge Clima e al nuovo target di riduzione delle emissioni al 2040. La cena di lavoro sarà un Eurosummit, in programma alle 20, con la partecipazione della presidente della Bce, Christine Lagarde, e del presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe.

I temi

Per quanto riguarda le migrazioni la discussione tra i Paesi partecipanti al gruppo continua ad avere al centro una riflessione più approfondita sulla "dimensione esterna" e sull'idea dei famosi "centri di rimpatrio" esterni al territorio dell'Unione europea. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che l'Italia propone una "roadmap" per avviare un dibattito sulla revisione delle Convenzioni internazionali. Sulla competitività, invece, è noto che c'è una spinta fortissima da parte del governo tedesco soprattutto per la semplificazione della legislazione europea con i "pacchetti omnibus" che sta continuando a proporre la Commissione sui diversi settori economici e industriali. Al centro del dibattito anche l'obiettivo di riduzione delle emissioni al 2040 (per il quale molti Paesi, tra cui l'Italia, chiedono una clausola di revisione di medio termine), il controverso nuovo sistema di permessi di emissioni Ets2, che imporrà dei costi supplementari sui carburanti usati per i trasporti su strada e per il riscaldamento domestico (qui la richiesta della Polonia e di diversi altro Stati membri, compresa l'Italia, è soprattutto di ritardare l'entrata in vigore, prevista per il 2027), e la revisione del regolamento per la riduzione delle emissioni di CO2 dalle auto (con l'obiettivo dei veicoli nuovi a zero emissioni nette entro il 2035). Senza le modifiche richieste, ha minacciato Meloni, "l'Italia non potrà sostenere la proposta della Commissione di revisione della Legge Clima europea così come formulata ad ora, a maggior ragione se non sarà accompagnata da un vero e sostanziale cambio di approccio".







