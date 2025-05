Valentina Fioramonti, Group Exhibition Manager di IEG, a RTL 102.5: “Sport e sostenibilità al centro di questa edizione di Riminiwellness”

Valentina Fioramonti, Group Exhibition Manager Wellness & Outdoor di IEG, a capo di RiminiWellness, interviene all’interno di Non Stop News con Enrico Galletti, Massimo Lo Nigro e Giusi Legrenzi, in merito all’evento che si svolgerà da oggi fino al 1° giugno 2025 alla Fiera di Rimini e lungo la Riviera. Anche quest’anno, RTL 102.5 sarà radio ufficiale dell’evento.





LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2025

«Quest’anno abbiamo puntato il nostro focus sui temi più importanti dell’industry del fitness e del wellness. Per la prima volta, il forum su sport e sostenibilità parlerà di temi, che soprattutto ora con le Olimpiadi di Milano Cortina alle porte, sono veramente importanti per tutti coloro che lavorano nel mondo dello sport, quindi sia per chi organizza eventi come noi, che per le aziende che producono attrezzatura fitness. Quindi, riuniremo davvero tutte le istituzioni e gli attori più importanti in questo tema. Avremo poi il “Fitness Franchising Day”, una giornata dedicata allo sviluppo del business franchising in Italia, dove metteremo a confronto franchisor e franchisee, quindi grandi palestre e chi vuole investire nell’aprire una palestra. E poi ancora, la nostra “Innovation Area”, quindi un’area dove abbiamo selezionato 20 start-up del mondo sport, tech, health e alimentazione, per parlare un po’ di quello che sarà il business del futuro. Quindi, grande focus sui temi importanti di questo settore».





IL MERCATO DEL FITNESS

«È un mercato dinamico, sicuramente c’è molto da fare dal punto di vista professionale, ma c’è una grande attenzione da parte di tutti gli attori, sia quelli istituzionali che le associazioni. Noi abbiamo la fortuna e il vantaggio di lavorare con la community, quindi di mettere nello stesso luogo e nello stesso momento tutti coloro che in qualche modo sono coinvolti nello sviluppo del fitness, dalle aziende alle istituzioni, alle associazioni, agli enti sportivi fino ad arrivare al consumatore finale, che ovviamente è una parte molto importante di questo processo. Quindi, è un mercato dinamico, un mercato che interessa all’estero e un mercato che si differenzia, perché lo stile di vita di noi italiani è un po’ la nostra medaglia, il nostro punto di riconoscimento».