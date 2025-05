Violenti tornado si sono abbattuti negli Stati Uniti centrali: almeno 21 i morti. Rischio tempeste violente fino a martedì

Le tempeste, in atto da ieri, hanno generato una serie di tornado che ha colpito a macchia d'olio molti stati, causando almeno 21 morti nel Missouri e nel Kentucky sud-orientale. Trombe d'aria di enormi dimensioni, in totale, sono stati segnalati in Missouri, Kentucky, Illinois e Indiana. E il violento maltempo, secondo gli esperti, andrà avanti fino all'inizio della prossima settimana.

I DANNI

Mentre i tornado aprivano una strada di distruzione oltre 700mila abitazioni e aziende in una dozzina di stati erano senza elettricità, con Missouri e Kentucky tra i più colpiti. I cicloni hanno provocato danni alle case e abbattuto linee elettriche nel Midwest e nei Grandi Laghi. In un video della contea di Laurel, in Kentucky, i primi soccorritori giungono nella zona di Sunshine Hills: davanti ai loro occhi un paesaggio brullo di auto contorte, alberi abbattuti e cumuli di detriti. Altre immagini mostrano una scia di distruzione iniziata nella contea di Pulaski per poi spostarsi a est nella vicina contea di Laurel. Mentre il sistema di tornado si indebolisce sale l'allarme perchè un'altra ondata di violente tempeste minaccia le Grandi Pianure e il Texas, dove si registra anche un'intensa ondata di calore. L'allerta di tempeste, di livello tre su cinque, è scattata per l'area metropolitana di Dallas-Fort Worth, si prevedono temporali con grandine di grandi dimensioni, venti devastanti e il rischio di tornado.