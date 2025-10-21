Violenza sessuale ripetuta sulla figlia di cinque anni, uomo condannato a 20 anni di reclusione

“ Ho perso il conto delle volte che sono stata costretta a subire abusi ”. Questa frase pronunciata in audizione protetta riassume la situazione di estremo disagio vissuta dalla bambina il cui padre è stato condannato a 20 anni di reclusione per violenza sessuale sulla figlia. L’orco ha 52 anni, è positivo ad un batterio la cui trasmissione alla bimba costituisce la prova dei fatti che sono accaduti.

Due anni di terrore

Gli abusi sono cominciati nel 2021 quando la bambina aveva 5 anni.L’uomo è stato colpito dalla pena di 20 anni, inflitta dal giudice dell’udienza preliminare Paola Vacca, come riportano L’Arena di Verona e il Corriere del Veneto. 20 anni per violenza sessuale su discendente minore di 10 anni e per lesioni gravi, maltrattamenti ed estorsione. Terrificante la situazione familiare così come ricostruita dagli inquirenti: la compagna, con cui ha avuto due figli, veniva picchiata. Si erano separati, lui abusava della piccola in cantina. Il giudice per le indagini preliminari gli aveva inoltre imposto l’obbligo di presentazione alla caserma dei carabinieri: provvedimento che l’uomo non ha mai rispettato e che dallo scorso febbraio è stata aggravata con la misura della custodia cautelare in carcere a Cremona.



