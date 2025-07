Virus West Nile, muore anziana a Fondi, sei casi confermati nel Lazio, due in condizioni critiche

VIRUS WEST NILE 6 CASI NEL LAZIO

Nella provincia di Latina, nel Lazio, si è verificato un nuovo decesso collegato al virus West Nile: una donna di 82 anni residente a Nerola, in provincia di Roma, è morta dopo essere stata ricoverata il 14 luglio all’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi. La paziente si era presentata in ospedale con febbre alta e stato confusionale, ma non soffriva di altre patologie pregresse. Il virus, trasmesso principalmente dalle zanzare del tipo "Culex", ha provocato un peggioramento rapido delle sue condizioni, portandola alla morte. Insieme a questo caso, le autorità sanitarie regionali hanno confermato altri sei contagi da West Nile nella stessa provincia. Due dei pazienti attualmente sono in gravi condizioni: si tratta di uomini di 63 e 72 anni, entrambi ricoverati all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. I medici segnalano sintomi neurologici aggravati da patologie preesistenti. Gli altri quattro casi, invece, mostrano segni di miglioramento e non risultano correlati tra loro se non per l’area geografica di residenza. Il virus ha colpito anche gli animali: è stato segnalato un caso letale in un cavallo, confermando che l’infezione non si limita agli esseri umani e può avere un impatto più ampio sulla fauna locale. Questo aspetto ha spinto le autorità veterinarie a intensificare i controlli negli allevamenti e nei centri ippici della zona.