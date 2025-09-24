Volley, l'Italia in semifinale ai mondiali, gli azzurri hanno battuto nettamente il Belgio nei quarti

TRA LE PRIME QUATTRO DEL MONDO

Quando il gioco si fa duro, ecco l’Italia. Gli azzurri di Fefè De Giorgi sono in semifinale ai mondiali di pallavolo in corso nelle Filippine. Nei quarti di finale hanno battuto ed eliminato il Belgio. Lo stesso avversario che nella seconda partita del girone aveva inflitto una inaspettata sconfitta all’Italia. La nostra nazionale si è sportivamente vendicata nella ben più importante rivincita. Per la settima volta nella sua storia, la nazionale maschile di volley è tra le prime quattro squadre al mondo.

UN DOMINIO ASSOLUTO

E’ stata una partita senza storia, dominata dall’Italia. Il parziale di tre set a zero parla chiaro. Gli azzurri già nel primo set sono andati in fuga e i belgi non hanno saputo tenere il passo, come testimonia il parziale di 25-13. Storia simile nella secondo set, portato a casa dai ragazzi di De Giorgi con un 25-18. Un po’ più complicato il terzo set, perché il Belgio – avendo ormai poco da perdere- si è giocato il tutto per tutto. Il confronto è rimasto per qualche minuto in equilibrio, fino al 9-9; poi l’Italia ha messo la freccia, ha accelerato, ha sorpassato e ha vinto. Ora per conoscere il nome dell’avversaria in semifinale si deve attendere l’esito del quarto che vedrà di fronte Polonia e Turchia, con i polacchi che sembrano favoriti.

LA SODDISFAZIONE DI DE GIORGI

Alla vigilia della partita contro il Belgio, il commissario tecnico Fefè De Giorgi aveva solleticato gli stimoli dei suoi giocatori, sostenendo che era arrivato il momento di alzare il livello. La squadra lo ha accontentato e ora il Ct se la gode: “Siamo molto contenti di essere tornati a giocarci la zona medaglie in un mondiale, abbiamo giocato bene e vinto con pieno merito. Ora viene il bello, vedremo se contro Polonia o Turchia”.



