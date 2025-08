Washington e Mosca dialogano sull’Ucraina, Putin avrebbe proposto a Witkoff una tregua aerea

Si è conclusa dopo un colloquio con Vadimir Putin, durato tre ore, la visita dell'inviato Usa Steve Witkoff a Mosca. La conversazione tra i due è stata molto utile e costruttiva, ha riferito il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Il faccia a faccia si è tenuto in vista della scadenza dell'ultimatum dell’8 agosto annunciato da Donald Trump. Il tycoon, lo ricordiamo, dopo tale data ha minacciato sanzioni ai danni della Federazione se non si troverà un accordo per un cessate il fuoco. “Abbiamo inviato segnali sull’Ucraina e ne abbiamo ricevuti dalla Casa Bianca, ha dichiarato ancora Ushakov il quale, in merito al colloquio tra Putin e Witkoff, ha riferito che è stato toccato anche il tema di un possibile sviluppo della cooperazione strategica tra le due superpotenze. Secondo indiscrezioni il leader russo avrebbe offerto una tregua aerea, una pausa ai raid con dromi e missili, ma solo se anche Kiev aderisce. “Prevarrà il dialogo tra Usa e Russia", ha commentato l'inviato del Cremlino per gli investimenti esteri e direttore del Fondo per gli investimenti russo Kirill Dmitriev. Al termine del colloquio fra Vladimir Putin e Steve Witkoff, Donald Trump ha telefonato a Volodynyr Zelensky.