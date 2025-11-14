Zelensky, i russi nelle ultime ore hanno usato contro l’Ucraina 430 droni e 18 missili

Zelensky, i russi nelle ultime ore hanno usato contro l’Ucraina 430 droni e 18 missili

Zelensky, i russi nelle ultime ore hanno usato contro l’Ucraina 430 droni e 18 missili Photo Credit: Ansa: Telegram Zelensky

Redazione Web

14 novembre 2025, ore 15:00

Quattro persone, ha riferito il leader di Kiev, sono rimaste uccise nell’ultima ondata di raid lanciata da Mosca

Zelensky, ha dichiarato che nelle ultime ore i russi hanno lanciato contro l'Ucraina 430 droni e 18 missili balistici. "Dalla notte scorsa i nostri servizi d'emergenza sono al lavoro sui luoghi degli attacchi russi. Un attacco malvagio". Così sui social si è espresso il presidente ucraino. "Sappiamo di decine di feriti, anche bambini e una donna incinta. Purtroppo quattro persone sono state uccise", ha aggiunto il leader di Kiev che lunedi volerà a Parigi per essere ricevuto da Macron, un incontro volto a ribadire l'impegno della Francia a fianco dell'Ucraina. "Solo a Kiev decine di edifici residenziali risultano danneggiati e l'ambasciata dell'Azerbaigian è stata colpita dai pezzi di un missile Iskander", ha riferito ancora Zelensky  parlando degli attacchi del Cremlino delle ultime ore. "L'obiettivo principale dell'attacco era la capitale Kiev e attacchi hanno colpito anche le regioni di Kiev, Kharkiv e Odessa”, ha precisato. Secondo Zelensky i russi avrebbero usato anche un missile Zircon stamani contro la regione di Sumy.

Mosca, intanto, ha accusato oggi l'Ucraina di avere attaccato dei giorni corsi con otto droni, durante le ore notturne, la centrale nucleare russa di Novovoronezh. Sull’impianto, secondo fonti locali, sono caduti alcuni detriti dei velivoli intercettati. Alexei Likhachev, capo di Rosatom, l'agenzia atomica statale russa, ha riferito che sarebbero stati provocati danni a un pannello di distribuzione. "Tre unità dell'impianto sono state disconnesse dalla rete e hanno abbassato la potenza sotto il 50% per prevenire incidenti", ha riferito Likhachev. La centrale di Novovoronezh è situata sul Don nella regione di Voronezh, confinante con l'Ucraina. I lavori di riparazione sono stati eseguiti molto velocemente e la centrale è tornata alla sua normale capacità alle 11 di ieri.


Argomenti

Droni
missili
Zelensky
centrale nucleare
Kiev
Ucraina

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Roma, 27enne muore cadendo dal balcone di un B&B, il coinquilino ai domiciliari

    Roma, 27enne muore cadendo dal balcone di un B&B, il coinquilino ai domiciliari

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

  • RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta sono le radio ufficiali della Milano Music Week 2025

    RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta sono le radio ufficiali della Milano Music Week 2025

  • La ricerca. Il cervello si addormenta bruscamente, la svolta in 4 minuti

    La ricerca. Il cervello si addormenta bruscamente, la svolta in 4 minuti

  • X Factor 2025. Puntata da girone infernale stasera, con doppia eliminazione

    X Factor 2025. Puntata da girone infernale stasera, con doppia eliminazione

  • Scavi sotto la Casa del Jazz a Roma, si cerca il corpo del giudice Paolo Adinolfi

    Scavi sotto la Casa del Jazz a Roma, si cerca il corpo del giudice Paolo Adinolfi

  • Pio e Amedeo presentano a RTL 102.5 “oi Vita mia”, il loro nuovo film nelle sale dal 27 novembre

    Pio e Amedeo presentano a RTL 102.5 “oi Vita mia”, il loro nuovo film nelle sale dal 27 novembre

  • Caserta: tragedia a Marcianise, una ragazzina di dodici anni cade dalla finestra di scuola e muore, si ipotizza il gesto volontario

    Caserta: tragedia a Marcianise, una ragazzina di dodici anni cade dalla finestra di scuola e muore, si ipotizza il gesto volontario

  • Cinema. L'attesa è quasi finita. Il Diavolo Veste Prada 2 nelle sale italiane il 29 aprile 2026

    Cinema. L'attesa è quasi finita. Il Diavolo Veste Prada 2 nelle sale italiane il 29 aprile 2026

  • Finita dopo meno di due settimane la fuga di Elia Del Grande, preso a Cadrezzate, sterminò la famiglia nel 1998

    Finita dopo meno di due settimane la fuga di Elia Del Grande, preso a Cadrezzate, sterminò la famiglia nel 1998

La USS Gerald Ford è arrivata nel Mar dei Caraibi, ecco le caratteristiche dell'ammiraglia degli Stati Uniti

La USS Gerald Ford è arrivata nel Mar dei Caraibi, ecco le caratteristiche dell'ammiraglia degli Stati Uniti

La portaerei, che porta il nome del 38esimo presidente americano Gerald Rudolph Ford, è la nave da guerra più grande del mondo ed è arrivata scortata da tre cacciatorpedinieri nella regione

Nepal: i cinque escursionisti di Como sono vivi e stanno bene, riprese le ricerche degli altri dispersi

Nepal: i cinque escursionisti di Como sono vivi e stanno bene, riprese le ricerche degli altri dispersi

Le vittime dell'Himalaya sono tre, in una zona ristrretta sono in corso le ricerche di Marco Di Marcello e Markus Kirchler, con squadre di soccorso italiane

2 novembre 2000, arrivano i primi inquilini sulla Stazione Spaziale Internazionale

2 novembre 2000, arrivano i primi inquilini sulla Stazione Spaziale Internazionale

La Iss è abitata da 25 anni, quello del 2 novembre 2000 è stato l'inizio di una presenza umana nello spazio