'Chi licenzieresti?' il questionario consegnato ai dipendenti di un'azienda del Trevigiano. Oggi un incontro con la proprietà

Valentina Iannicelli

21 gennaio 2026, ore 13:30

Secondo la Tribuna di Treviso, lo scorso dicembre, gli impiegati della Bluergo hanno ricevuto un curioso e preoccupante quiz dalla ditta per la quale lavorano. Scegliere un collega da licenziare, con tanto di nome e cognome

Sulla scrivania dei dipendenti è atterrato un questionario che qualcuno non avrà preso sul serio. Una candid camera? Lo scherzo di un collega? Una burla? Il quesito proposto aveva un sapore tra il delatorio e un contest di sopravvivenza, alla Squid Game, la serie cult coreana.

IL TEST INTERNO

Secondo la Tribuna di Treviso, il giornale che ha riportato la notizia, L’azienda, la Bluergo che si occupa di componentistica elettronica nella provincia trevigiana, voleva sapere dai propri impiegati chi avrebbero licenziato, se gli fosse consentito esprimere una preferenza. E venivano proposte opzioni tipo: Chi non ha figli o chi è stato assunto da meno tempo, oppure, si poteva scegliere chi che gode di part time, o magari, i più giovani. La domanda veniva arricchita dalla richiesta di inserire nome e cognome dello ‘sfortunato’ prescelto. I lavoratori, una sessantina tra uomini e donne, probabilmente dopo un attimo di smarrimento, hanno contestato il formulario, e hanno chiesto un confronto con la società, per capire quale fossero le reali intenzioni dei titolari.

L'INCONTRO CHIARIFICATORE

L’impresa si è difesa, dichiarando che si trattava di una innocua indagine interna, uno strumento di ascolto per i dipendenti, uno sportello virtuale per tastare l’umore e la solidità del gruppo di lavoro. La volontà di testare il clima del contesto lavorativo, insomma. Per oggi è previsto un incontro chiarificatore tra proprietà e impiegati e il clima non sarà dei migliori, probabilmente. Chissà sa se parteciperanno i 10 che il questionario l’hanno compilato e consegnato.


