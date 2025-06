102° Opera Festival all'Arena di Verona. In scena, ieri sera, "La Traviata", uno dei capolavori di Verdi

ARENA PER TUTTI AL VIA

Da stasera al 5 settembre, per 26 serate di spettacolo dal vivo, tutti avranno la possibilità di seguire l'opera con supporti ad hoc tra cui libri di sala digitali, audiodescrizione per persone cieche e ipovedenti, sottotitoli specifici per persone sorde. In tre differenti lingue: italiano, inglese e tedesco. E nelle prime file di platea 2.600 posti saranno riservati alle persone con disabilità e relativi accompagnatori, 100 per ogni serata. E’ l'edizione 2025 di " Arena per tutti ", il progetto di accessibilità nato tre anni fa dalla collaborazione tra Fondazione Arena di Verona e Müller, inaugurato oggi che coincide con l’entrata in vigore dell'European Accessibility Act, la direttiva europea che prevede standard minimi di accessibilità per prodotti e servizi, sostenendo i diritti delle persone con disabilità. "Il Ministero della cultura - ha detto il sottosegretario Gianmarco Mazzi - è impegnato nella promozione dell'accessibilità nello spettacolo dal vivo perché l'arte è un diritto di tutti. Questo progetto, dotato di sensibilità e innovazione, rappresenta perfettamente la nostra visione e il nostro impegno”. L’obiettivo è triplice, ha aggiunto Mazzi, “gli artisti, il pubblico e i professionisti della filiera culturale. Sarà la più grande iniziativa di questo tipo in Europa e ha tutte le caratteristiche per diventare un esempio per tutto il territorio nazionale".