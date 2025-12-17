19 milioni di italiani in viaggio per le feste di Natale e Capodanno; tra le mete preferite vince la montagna

SI PARTE

Sono più di 19 milioni gli italiani che faranno un viaggio in occasione delle festività. Da Natale a Capodanno fino all’Epifania. I dati emergono da una indagine realizzata da Tecnè per la Federalberghi. La stragrande maggioranza (il 91%) resterà in Italia, il 9% farà invece un viaggio all’estero. Nel dettaglio 7 milioni e 860 mila partiranno per la vacanza di Natale mentre 4 milioni e 500 mila saranno fuori per Capodanno; 990 mila partiranno invece per l'Epifania mentre, per la "vacanza lunga", che comprenda almeno due festività, si prevede in movimento una quota di 5 milioni e 870 mila italiani. Nel complesso, cresce il numero di coloro che sceglieranno soggiorni più lunghi.

VINCE LA MONTAGNA

A Natale saranno 7,5 milioni gli italiani che trascorreranno le festività in Italia, mentre 400mila sceglieranno mete internazionali. Tra chi rimarrà nel Belpaese, il 55,2% si muoverà nella sua stessa regione di residenza. La classifica delle destinazioni italiane preferite vede in testa la montagna (28,7%), seguita dalle località di mare (25,2%), dalle località d'arte (12,7%). Chi andrà all'estero si recherà principalmente nelle grandi capitali europee (58,3%) o nei parchi divertimento del vecchio continente (11,1%). Per la scelta dell'alloggio, resta in pole position l'opzione della casa di parenti/amici (60,1%), mentre il 16,6% si recherà nella casa di proprietà. L'8,4% soggiornerà in albergo o nel villaggio turistico. Gli italiani che andranno in vacanza solo a Natale, rimarranno in media 6,2 giorni fuori casa. Durante le festività, le attività dei viaggatori consisteranno in passeggiate (60,6%); partecipazione a eventi tradizionali e folkloristici (42,7%) e eventi enogastronomici (24,3%). Non potranno mancare le visite ai mercatini e agli eventi natalizi (22,6%). Quattro italiani su cinque passeranno la cena della vigilia e il pranzo di Natale a casa propria o di parenti e amici. Saranno entrambe occasioni per ritrovarsi con i propri familiari.

SI VIAGGIA IN MACCHINA

In occasione di questo Natale si è riscontrato un comportamento molto determinato sulle prenotazioni che sono state effettuate con largo anticipo: due mesi prima nel 29% dei casi. Solo il 9,2% ha prenotato meno di un mese prima della partenza. Il 57,2% dei vacanzieri utilizzerà la propria macchina per recarsi presso il luogo della vacanza. Il 30,5% viaggerà in aereo e il 5,2% in treno.

AUMENTANO GLI AFFARI

In crescita il giro di affari complessivo, che toccherà i 16,3 miliardi di euro mentre quello per la sola vacanza di Natale sarà di 4,1 miliardi di euro. Il volume di affari relativo invece alla vacanza lunga, ammonterà a 8,7 miliardi. Solo per la vacanza di Capodanno si prevede un giro di affari di 3 miliardi e 100 mila euro. Nel periodo del soggiorno dedicato alla vacanza "lunga", si effettuerà una spesa media pro-capite di 1.482 euro (di cui 1.320 euro per coloro che resteranno in Italia e 2.963 euro per chi si recherà all'estero). Nel periodo del soggiorno dedicato alla vacanza solo di Natale, si effettuerà una spesa media pro capite di 526 euro (460 euro per chi rimarrà in Italia e 1.765 euro per chi andrà all'estero). La gran parte della spesa dei viaggiatori sarà destinata al viaggio (27,8%) e ai pasti (26,4%). Le spese di alloggio assorbiranno il 9,2% del budget e lo shopping il 18,5% del budget. A Capdoanno la spesa media pro capite (comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti) sarà di 672 euro (563 euro per chi resterà in Italia e 1.303 euro per chi andrà all'estero). Per questo Capodanno il budget si orienterà soprattutto sui pasti (29,6%), sul pernottamento (22,1%) e sul viaggio (21,5%).

LA SODDISFAZIONE DI FEDERALBERGHI

Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Federalberghi Bernabò Bocca: “Complessivamente i dati dell'indagine di Federalberghi raccontano la capacità di resilienza ed adattamento dei nostri concittadini. Il contesto economico non è certo dei migliori oggi. Non dimentichiamo che sono proprio le scarse risorse economiche a costringere a casa molti potenziali viaggiatori. Tuttavia, resta l'istanza di onorare le tradizioni, di godersi i propri cari in un momento di serenità e relax magari evitando grandi spostamenti, di visitare località non troppo distanti dalla propria base, curiosando tra i mercatini natalizi o visitando città d'arte. Il Belpaese, abbiamo visto, resta la destinazione privilegiata, in sostanza il turismo domestico è il volto di questo Natale 2025".



