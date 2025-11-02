2 novembre 2000, arrivano i primi inquilini sulla Stazione Spaziale Internazionale

Sergio Gadda

02 novembre 2025, ore 08:00

La Iss è abitata da 25 anni, quello del 2 novembre 2000 è stato l'inizio di una presenza umana nello spazio

Era il 2 novembre 2000 quando i primi astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale, che nel corso degli anni è diventata la casa degli esseri umani fra le stelle. I primi ”inquilini” erano dei pionieri, erano stati incaricati di costruirla. Pian piano è stata ampliarla e poi aperta ai privati. Il primo equipaggio composto da tre persone arrivò sulla Iss per una missione di 136 giorni. Da allora la presenza umana a bordo è stata ininterrotta. Sono stati ben 266 astronauti di 20 Paesi a visitare e lavorare sulla Stazione Spaziale Internazionale. Da sempre questo è un luogo di cooperazione dove le “tensioni” terresti sono state messe da parte. Infatti qui lavorano in sintonia e sinergia equipaggi di Stati Uniti e Russia. Oggi continuano a collaborare, così come fanno gli altri partner della Iss: Europa, Canada e Giappone.


I primi astronauti a bordo

Il 2 nobembre 200 i primi tre astronauti a raggiungere la Iss sono stati l'americano William Shepherd e i cosmonauti Yurj Guidzenko e Sergei Krikalov. Sono rimasti lassù per oltre quattro mesi. Hanno lavorato in spazi angusti. Allora la Stazione Spaziale era lunga 48 metri, aveva una massa di 60 tonnellate e un volume interno di 264 metri cubi. Oggi è lunga circa 73 metri, ha una massa di 450 tonnellate e un volume abitabile di oltre 1.000 metri cubi.


Il contributo italiano

Anche l’Italia ha dato il suo prezioso contributo alla realizzazione della Stazione Spaziale Internazionale , Oltre la metà dei moduli abitabili è stata realizzata nel nostro Paese. E sono cinque gli astronauti italiani che in questi anni hanno visitato la Iss: Umberto Guidoni, Roberto Vittori, Paolo Nespoli, Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti.


Le attività a bordo

Agli albori, gli astronauti erano impegnati o nella costruzione e nella manutenzione della più grande struttura mai costruita in orbita. Con il passare degli anni a prevalere sono state le attività scientifiche. A bordo della Iss sono stati condotti oltre 400 esperimenti. Si tratta di test impossibili da realizzare sulla Terra ed hanno riguardato scienza dei materiali, botanica, fisiologia e biologia.


La Space economy

Nata come avamposto per l'esplorazione spaziale, negli anni la Stazione Spaziale Internazionale è diventata un trampolino per la Space Economy, permettendo l’accesso dello spazio aperta alle aziende private. Solo le navette russe Soyuz continuano ad attraccare portando a bordo astronauti e rifornimenti, mentre dopo il pensionamento dello Space Shuttle della Nasa, sono le navette dei privati a fare da spola tra la Terra e la Iss. A cominciare dalle navette Crew Dragon dell'azienda SpaceX di Elon Musk. Pewr il prossimo anno è previsto il lancio di Axiom Hub One, il primo modulo della futura stazione commerciale Axiom Station, dell'azienda Axiom Space, destinata a separarsi dalla Iss quando questa sarà dismessa, nel 2030.


