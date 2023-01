226 anni dall'adozione della bandiera tricolore. Mattarella: "simbolo unita' e indivisibilita' Paese"

LA STORIA

7 gennaio 1797. Oggi si celebrano 226 anni dall'adozione della bandiera tricolore come simbolo della repubblica Cispadana. Proprio in questo giorno del 1797, fu proposta da Giuseppe Compagnoni, segretario generale della confederazione al congresso costitutivo tenutosi a Reggio Emilia. Il tricolore fu preso dai Savoia, che inserirono il loro stemma al centro della banda bianca, per poi essere confermato con l'avvento della Repubblica nel 1946.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SERGIO MATTARELLA

In occasione del 226/o anniversario della Giornata nazionale della bandiera, il presidente Mattarella ha aggiunto che i valori e principi comuni espressi nel Tricolore "rappresentano la risorsa ideale e morale a cui attingere per affrontare le difficoltà che ogni nazione si trova ad attraversare. Espressione della passione civile del popolo italiano, il Tricolore esprime la volontà di uno Stato democratico, aperto alla collaborazione internazionale e vicino ai cittadini, che persegue, in primo luogo a favore dei giovani, le migliori condizioni per la costruzione del futuro, in un clima di pace, giustizia, coesione sociale”.

“Viva il Tricolore, viva la Repubblica" ha poi aggiunto il Capo di Stato, Sergio Mattarella.

PRESIDENTE DEL SENATO, IGNAZIO LA RUSSA: “GRANDI ENERGIE RACCHIUSE NEL CUORE DELLA NOSTRA NAZIONE”

Tra le diverse dichiarazioni della politica italiana, sono arrivate anche le immancabili parole del Presidente del Senato, Ignazio La Russa: "L'Italia celebra oggi la Giornata Nazionale della Bandiera, 226° anniversario del Tricolore, rinnovando i sentimenti di solidarietà e unità nel segno della Costituzione Repubblicana”. La seconda carica dello stato ha poi aggiunto: “Abbiamo attraversato molti momenti difficili negli ultimi anni, ma è proprio grazie ai valori e alla storia che il Tricolore rappresenta che possiamo ricordare e riscoprire le grandi energie racchiuse nel cuore della nostra Nazione e, grazie ad esse, ancora una volta, guardare con fiducia al futuro".