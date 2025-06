Sara Errani debutta al BNL Italy Major Premier Padel. Roma ospiterà il torneo per altri 5 anni

Dai campi rossi del tennis ai campi blu del padel, la certezza è sempre una: il Parco del Foro Italico. Palcoscenico ideale per il grande padel internazionale con la quarta edizione del BNL Italy Major Premier Padel. Dalle qualificazioni dell’8 alle finali di domenica 15 giugno, Roma è pronta ad accogliere nuovamente i fuoriclasse del circuito. Atleti di caratura mondiale che si daranno battaglia per conquistare l’ambito titolo, portato a casa lo scorso anno da Ari Sánchez e Paula Josemaría nel femminile e di Ale Galan e Federico Chingotto nel maschile. Questa mattina a presentare la nuova edizione le voci di Luigi Carraro, Presidente Federazione Internazionale Padel, Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute, Geraldine Conti, Chief People & Engagement BNL BNP Paribas, e Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

LA GRANDE SORPRESA: SARA ERRANI GIOCHERÀ L'ITALIA MAJOR PREMIER PADEL DI ROMA

La più grande novità di questa edizione ha un nome e un cognome: Sara Errani. Neanche un mese dopo aver vinto il titolo sulla terra con Jasmine Paolini, Sara tornerà al Foro Italico per giocare il Major con la ‘pala’ in mano. Una nuova prima volta per l’atleta azzurra che prenderà parte alla competizione grazie a una wild card. Scenderà in campo in coppia con Giulia Dal Pozzo, giovane promessa italiana di appena 19 anni, considerata uno dei talenti più brillanti del panorama nazionale.

LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA EDIZIONE DEL BNL ITALY MAJOR PREMIER PADEL

Ad annunciare la presenza di Errani è stata la voce entusiasta del Presidente Carraro, che ha poi ricordato le origini di questa competizione fino all’attuale consacrazione nel panorama del padel mondiale: “Il BNL Italy Major Premier Padel di Roma, giunto alla quarta edizione, non è solo uno dei quattro grandi Major del circuito mondiale, ma rappresenta uno degli eventi più emozionanti della stagione. Qui a Roma abbiamo vissuto pagine che hanno contribuito a rendere il padel un fenomeno globale, sia dal punto di vista delle competizioni agonistiche, sia sotto l'aspetto della pratica amatoriale. Le prime tre pagine del Major sono state straordinarie per lo spettacolo e per il gioco di squadra che si è creato tra FIP e Premier Padel con la Federazione Italiana Tennis e Padel e Sport e Salute nell'organizzazione di questo grande torneo”.

L’ITALY MAJOR, C’È GIÀ L’ACCORDO PER ALTRI 5 ANNI A ROMA

Ma l’evento guarda giustamente al futuro con un nuovo accordo tra le parti che garantisce l’Italy Major per altri 5 anni a Roma, che con la larga intesa di Sport e Salute diventerà indeterminato con una serie di possibilità di aggiornamenti automatici: “In soli tre anni, il Foro Italico ha saputo trasformarsi, accogliendo questo sport sempre più in crescita. – afferma Marco Mezzaroma - Con oltre 1,2 milioni di praticanti in Italia, il padel è diventato un fenomeno sociale che unisce sport, cultura e inclusione. Dalla terra rossa e il bianco dei marmi degli Internazionali di tennis che si sono appena conclusi con un’edizione da record, siamo pronti a tuffarci nel blu dei campi padel per un evento internazionale che, in linea con gli altri organizzati da Sport e Salute insieme alle federazioni, sarà uno strumento per la crescita del turismo, dell’economia e del movimento sportivo”

ROMA, LA TERZA CITTÀ AL MONDO PER NUMERO DI CAMPI DI PADEL

Fondamentale anche l’apporto delle istituzioni: la Regione Lazio e Roma Capitale. Vicinanza dimostrata dalla presenza dell’Assessore Alessandro Onorato che ha sottolineato l’importanza delle strutture della Capitale e come questa città ha saputo gestire otto grandi eventi internazionali sportivi solo negli ultimi 30 giorni: “Questo è il miglior modo per far venir voglia di fare sport in una società sedentaria come la nostra”. Poi ha certificato Roma come la terza città al mondo per numero di campi dietro soltanto a Madrid e Barcellona: “Il padel è uno sport accessibile, che permette a oltre 250 mila donne e uomini, di ogni età, di divertirsi, fare sport e socializzare. Sarà un grande evento sportivo che si inserisce in un programma già ricco di appuntamenti internazionali sportivi, musicali, culturali e di moda, che sono una risorsa per generare indotto economico, nuovi flussi turistici e più posti di lavoro”.

IL POSITIVO IMPATTO SOCIALE DEL TORNEO

A chiudere la conferenza stampa ci ha pensato Geraldine Conti, Chief People & Engagement BNL BNP Paribas: “Entriamo nel ventesimo anno di partnership con FITP e confermiamo questo impegno affiancando, per il terzo anno consecutivo, il nostro naming anche al padel in qualità di title sponsor del BNL Italy Major Premier Padel. Semplicità nell’accesso a questa disciplina, trasversalità di genere dei giocatori, ampia diffusione, insieme alla spettacolarità e dinamicità dei gesti tecnici sono gli ingredienti di una formula vincente che ha portato il padel, in pochi anni, ad essere uno degli sport più praticati a tutti i livelli. Condividiamo fortemente questo carattere inclusivo, sottolineandone anche la capacità di generare ritorni economici oltre che positivi impatti di socialità”.