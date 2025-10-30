4 novembre Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Focus sull'Accademia dell'Aeronautica Militare, che forma gli ufficiali di domani

Martedì prossimo, 4 novembre, l'Italia celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Una ricorrenza che affonda le radici nella storia del Paese, in cui si commemora la vittoria italiana contro l'impero austro-ungarico nel 1918 ma anche la memoria dei tanti che combatterono e persero la vita. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, celebreranno in due luoghi simbolici la giornata: a Roma, alle 9,15 con la deposizione di una corona d'alloro al sacello del Milite Ignoto, all'Altare della Patria, in Piazza Venezia; poi ad Ancona dove il capo dello Stato e il ministro presiederanno la cerimonia militare. Celebrazioni che RTL 102.5 seguirà e vi racconterà, nell'attesa apriamo delle finestre sulle diverse Forze Armate. Oggi abbiamo intervistato il Comandante e un allieva dell' Accademia Aeronautica di Pozzuoli , che forma gli ufficiali di domani.

Al Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Divisione Aerea Davide Cipelletti, chiediamo qual è l'importanza cruciale delle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) nella missione formativa odierna e come queste preparano i futuri leader dell'Aeronautica a operare in scenari tecnologicamente avanzati?

La missione dell'Accademia Aeronautica è quella di selezionare, formare e ispirare i futuri comandanti dell'Aeronautica militare.

In questo contesto le discipline STEM coprono il 70% del nostro curriculum formativo e quindi posso dire che costituiscono la base fondante, se vogliamo l'alfabeto, che ci permette di comprendere e di gestire sia la complessità dei sistemi aerospaziali, sia le operazioni in multidominio che sono quelle degli attuali scenari.

In occasione delle celebrazioni per il 4 novembre, il Ministero della Difesa ha lanciato il claim : “ Difesa, la forza che unisce”. In che modo le discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica), tra le diverse specializzazioni che offre l’Accademia Aeronautica, agiscono come “elemento unificante” (dal personale di volo a quello di terra alle altre Forze Armate) per l'efficacia della Difesa nel contesto moderno?

Nell'Academia Aeronautica le materie scientifiche e quelle tecnico-ingegneristiche non solo sono degli strumenti di formazione professionale, ma le possiamo definire un terreno di convergenza tra le diverse specializzazioni, sia personale di volo, personale di terra, fino a arrivare ai reparti che operano nei domini emergenti, quindi penso al dominio spaziale e al dominio cibernetico. Si tratta fondamentalmente di costituire un linguaggio comune trasversale, perfettamente incarnato da queste discipline STEM, che quindi rappresentano pienamente il significato del claim della Difesa "La forza che unisce", perché uniscono le persone, i ruoli e le competenze, creando una condivisione di un sapere tecnico-scientifico che poi rende possibile l'integrazione tra domini, la cooperazione tra le forze armate, ma anche in maniera più estensiva la cooperazione con il mondo accademico, della ricerca e anche dell'industria.

Generale Cipelletti perchè le nuove generazioni dovrebbero scegliere l'Accademia dell'Aeronautica?

In una frase è difficile, diciamo che lo stimolo che darei a loro è quella di mettersi alla prova e trovare una sfida in cui si potrebbero rendere conto di essere all'altezza, anche se magari sembra insormontabile. Quindi scoprire, grazie a questa sfida, le capacità che hanno dentro di loro e che noi sicuramente siamo in grado di far emergere.