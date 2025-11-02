4 novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Focus sull'Esercito e sull'Arma dei Carabinieri

4 novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Focus sull'Esercito e sull'Arma dei Carabinieri

4 novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Focus sull'Esercito e sull'Arma dei Carabinieri Photo Credit: Accademia militare di Modena

Raffaella Coppola

02 novembre 2025, ore 12:00

Abbiamo parlato con due allievi delle due Forze Armate, del significato delle celebrazioni di martedì prossimo e della loro formazione all'Accademia militare di Modena

Martedì prossimo 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, ad Ancona il capo dello Stato Sergio Mattarella e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, presiederanno la cerimonia militare. Celebrazioni che RTL 102.5 seguirà e vi racconterà. E in questo 'ideale' viaggio di avvicinamento al 4 novembre, intervistiamo i protagonisti, e in questo caso due allievi dell'Esercito e dei Carabinieri dell'Accademia militare di Modena, ente a carattere universitario dove si formano i Comandanti di domani.
Partiamo dall'Esercito. Con l'Allievo Capo Scelto di Reggimento, Domenico Pellegrino, proviamo a capire perchè la celebrazione di martedì prossimo è importante e se lo è solo per gli appartenenti alle Forze Armate.

Il 4 novembre è legato a un fatto storico molto importante, facciamo riferimento alla fine della Prima Guerra Mondiale e all'armistizio di Villa Giusti che hanno sancito il consolidamento dell'Unità nazionale. Oggi il 4 novembre è importante perché celebriamo l'Unità nazionale e onoriamo le Forze Armate, onoriamo infatti coloro che hanno donato tutto, fino all'estremo sacrificio per la libertà del nostro paese. E' importante però che non sia una giornata importante solo per le Forze Armate, ma per tutti i cittadini, in particolar modo per le nuove generazioni, a cui dobbiamo ricordare di trasmettere la memoria di queste persone che hanno donato tutto e i valori che ancora oggi ci caratterizzano.
Hai deciso di diventare un Ufficiale dell’Esercito: quali valori ti hanno guidato verso questa scelta?
La mia scelta di entrare nell'esercito è stata una scelta di cuore, devo essere sincero, ho sempre visto l'esercito e le Forze Armate come coloro che danno un appiglio ai cittadini anche nei momenti più difficili, un po' un porto sicuro nel quale rifugiarsi. I valori dietro l'uniforme sono tanti, quello che mi colpisce di più è il dovere, per esempio, però qui in Accademia ci insegnano anche che dietro l'uniforme c'è una qualità molto importante che è quella umana, infatti in un contesto sempre più tecnologico, in cui gli scenari diventano sempre più complessi e con un uso sempre maggiore di tecnologia, è importante ricordarsi della componente umana, perché per me che diventerò in futuro un comandante, la figura dell'uomo e della donna deve essere centrale nel comando. L'innovazione è importante ed è doveroso stare al passo, io per esempio qui frequento un corso di laurea che al primo anno è stato fortemente ingegnerizzato per darci le conoscenze, per comprendere al meglio gli scenari complessi con quest'uso sempre più presente della tecnologia, però bisogna ricordarsi che l'uomo e la donna -a volte- sono più importanti, bisogna sempre tenere in mente questa componente umana.

Anche all'Allievo Capo scelto Alessio Piano, dell'Arma dei Carabinieri, chiediamo qual'è il significato della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

Diciamo che la giornata del 4 novembre ci riporta con la memoria agli eventi del primo conflitto mondiale, è inevitabile che ci faccia un po' ricordare le sofferenze che sono legate a quel periodo, ma nello stesso momento deve sottolineare ciò che gli italiani uniti sono riusciti a difendere, ovvero quegli ideali e quei valori che ancora oggi ci caratterizzano. Come la libertà, la democrazia, la pace, quegli ideali che da sempre, tutt'oggi le forze armate continuano a difendere, è importante quindi tramandare la memoria di questa giornata sia per prendere ad esempio coloro che hanno donato addirittura la propria vita in difesa di questi ideali, ma anche per trasmettere alle nuove generazioni non solo questo senso di appartenenza, ma l'importanza dei valori che ci contraddistinguono in quanto cittadini italiani.

All'Allievo Capo scelto Alessio Piano, ci racconta perchè ha scelto di diventare un Ufficiale dell'Arma?

Per la mia scelta è stata fondamentale la figura del Carabiniere, ho sempre visto nel Carabiniere una certezza, ovvero quella della vicinanza dello Stato ai cittadini. Posso dire che gli Alamari sono uno stile di vita di chi decide di sacrificare tutto, in certi casi arrivando persino a sacrificare la vita per aiutare tutti i cittadini. Il ruolo degli uomini e delle donne nell'Arma è proprio questo, dimostrare vicinanza ai cittadini anche nei momenti più difficili e noi da futuri comandanti dovremmo guidare i nostri uomini e le nostre donne con l'esempio. E' proprio per questo che la formazione dell'ufficiale è completa, perché oltre a un percorso giuridico che si coniuga con lo studio di materie tecniche e operative, è arricchito da una salda base valoriale, quella che ci fornisce l'Accademia Militare di Modena, che è la casa dei valori per tutti i futuri ufficiali dell'arma dei carabinieri.

Argomenti

4 novembre
Accademia militare di Modena
Alessio Piano
Arma dei Carabinieri
Difesa
Difesa la forza che unisce
Domenico Pellegrino
Esercito
Guido Crosetto
Sergio Mattarella

Gli ultimi articoli di Raffaella Coppola

Mostra tutti
  • E' stato arrestato il conducente del Suv che si è schiantato contro una volante provocando la morte di un poliziotto, e il ferimento di un collega

    E' stato arrestato il conducente del Suv che si è schiantato contro una volante provocando la morte di un poliziotto, e il ferimento di un collega

  • Fiumicino. Il presidente Mattarella alla cerimonia per i 65 anni dell’aeroporto ‘Leonardo da Vinci’

    Fiumicino. Il presidente Mattarella alla cerimonia per i 65 anni dell’aeroporto ‘Leonardo da Vinci’

  • 4 novembre Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Focus sull'Accademia dell'Aeronautica Militare, che forma gli ufficiali di domani

    4 novembre Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Focus sull'Accademia dell'Aeronautica Militare, che forma gli ufficiali di domani

  • La Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto. Giorgia Meloni "E' l'ennesima invasione dei giudici" ma andiamo avanti

    La Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto. Giorgia Meloni "E' l'ennesima invasione dei giudici" ma andiamo avanti

  • L'ultimo addio a Pamela Genini. L'omelia del parroco, sfigurata da egoismo e prepotenza

    L'ultimo addio a Pamela Genini. L'omelia del parroco, sfigurata da egoismo e prepotenza

  • E' morta la donna accoltellata dall'ex marito in strada a Milano. Ora l'accusa è di omicidio aggravato

    E' morta la donna accoltellata dall'ex marito in strada a Milano. Ora l'accusa è di omicidio aggravato

  • Donald Trump avverte Hamas “Pronto a consentire nuovi attacchi a Gaza”. I miliziani ieri hanno restituito a Israele altre due salme

    Donald Trump avverte Hamas “Pronto a consentire nuovi attacchi a Gaza”. I miliziani ieri hanno restituito a Israele altre due salme

  • Guerriglia urbana a Udine prima del fischio d'inizio di Italia-Israele. Due giornalisti feriti, ricorsi alle cure anche gli agenti

    Guerriglia urbana a Udine prima del fischio d'inizio di Italia-Israele. Due giornalisti feriti, ricorsi alle cure anche gli agenti

  • La cerimonia per la pace in Egitto. Ovazione alla Knesset per Donald Trump: è l'alba storica del nuovo Medio Oriente. Netanyahu non va a Sharm el-Sheikh

    La cerimonia per la pace in Egitto. Ovazione alla Knesset per Donald Trump: è l'alba storica del nuovo Medio Oriente. Netanyahu non va a Sharm el-Sheikh

  • Nobel per la Medicina a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi. Per aver scoperto le cellule "guardiane" del sistema immunitario

    Nobel per la Medicina a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi. Per aver scoperto le cellule "guardiane" del sistema immunitario

Fiumicino. Il presidente Mattarella alla cerimonia per i 65 anni dell’aeroporto ‘Leonardo da Vinci’

Fiumicino. Il presidente Mattarella alla cerimonia per i 65 anni dell’aeroporto ‘Leonardo da Vinci’

Lo scalo romano oltre ai traguardi in Europa supera, per la prima volta nella sua storia, 50 milioni di viaggiatori l’anno

La seminatrice di coraggio, la Grande Guerra vista da una prospettiva diversa: Antonella Desirèe Giuffrè ci porta tra le pagine del suo libro

La seminatrice di coraggio, la Grande Guerra vista da una prospettiva diversa: Antonella Desirèe Giuffrè ci porta tra le pagine del suo libro

Un viaggio nella storia che offre uno spaccato sociale importante, con uno sguardo alle vite di tutti coloro che sono stati segnati dalla Prima Guerra Mondiale pur senza combattervi direttamente

"Casa Vianello" a Milano2 è stata venduta (l'aveva costruita Silvio Berlusconi). Ecco il colpo di scena

"Casa Vianello" a Milano2 è stata venduta (l'aveva costruita Silvio Berlusconi). Ecco il colpo di scena

Cinque camere da letto, cinque bagni, soggiorno, sala da pranzo, studio personale, terrazzi con barbecue, balconi per un totale di 285 metri quadrati più 51 del box