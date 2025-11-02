4 novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Focus sull'Esercito e sull'Arma dei Carabinieri

Martedì prossimo 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, ad Ancona il capo dello Stato Sergio Mattarella e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, presiederanno la cerimonia militare. Celebrazioni che RTL 102.5 seguirà e vi racconterà. E in questo 'ideale' viaggio di avvicinamento al 4 novembre, intervistiamo i protagonisti, e in questo caso due allievi dell'Esercito e dei Carabinieri dell'Accademia militare di Modena, ente a carattere universitario dove si formano i Comandanti di domani.

Partiamo dall'Esercito. Con l'Allievo Capo Scelto di Reggimento, Domenico Pellegrino, proviamo a capire perchè la celebrazione di martedì prossimo è importante e se lo è solo per gli appartenenti alle Forze Armate.





Il 4 novembre è legato a un fatto storico molto importante, facciamo riferimento alla fine della Prima Guerra Mondiale e all'armistizio di Villa Giusti che hanno sancito il consolidamento dell'Unità nazionale. Oggi il 4 novembre è importante perché celebriamo l'Unità nazionale e onoriamo le Forze Armate, onoriamo infatti coloro che hanno donato tutto, fino all'estremo sacrificio per la libertà del nostro paese. E' importante però che non sia una giornata importante solo per le Forze Armate, ma per tutti i cittadini, in particolar modo per le nuove generazioni, a cui dobbiamo ricordare di trasmettere la memoria di queste persone che hanno donato tutto e i valori che ancora oggi ci caratterizzano.

Hai deciso di diventare un Ufficiale dell’Esercito: quali valori ti hanno guidato verso questa scelta?

La mia scelta di entrare nell'esercito è stata una scelta di cuore, devo essere sincero, ho sempre visto l'esercito e le Forze Armate come coloro che danno un appiglio ai cittadini anche nei momenti più difficili, un po' un porto sicuro nel quale rifugiarsi. I valori dietro l'uniforme sono tanti, quello che mi colpisce di più è il dovere, per esempio, però qui in Accademia ci insegnano anche che dietro l'uniforme c'è una qualità molto importante che è quella umana, infatti in un contesto sempre più tecnologico, in cui gli scenari diventano sempre più complessi e con un uso sempre maggiore di tecnologia, è importante ricordarsi della componente umana, perché per me che diventerò in futuro un comandante, la figura dell'uomo e della donna deve essere centrale nel comando. L'innovazione è importante ed è doveroso stare al passo, io per esempio qui frequento un corso di laurea che al primo anno è stato fortemente ingegnerizzato per darci le conoscenze, per comprendere al meglio gli scenari complessi con quest'uso sempre più presente della tecnologia, però bisogna ricordarsi che l'uomo e la donna -a volte- sono più importanti, bisogna sempre tenere in mente questa componente umana.