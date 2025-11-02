4 novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Focus sull'Esercito e sull'Arma dei Carabinieri
02 novembre 2025, ore 12:00
Abbiamo parlato con due allievi delle due Forze Armate, del significato delle celebrazioni di martedì prossimo e della loro formazione all'Accademia militare di Modena
Anche all'Allievo Capo scelto Alessio Piano, dell'Arma dei Carabinieri, chiediamo qual'è il significato della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate
Diciamo che la giornata del 4 novembre ci riporta con la memoria agli eventi del primo conflitto mondiale, è inevitabile che ci faccia un po' ricordare le sofferenze che sono legate a quel periodo, ma nello stesso momento deve sottolineare ciò che gli italiani uniti sono riusciti a difendere, ovvero quegli ideali e quei valori che ancora oggi ci caratterizzano. Come la libertà, la democrazia, la pace, quegli ideali che da sempre, tutt'oggi le forze armate continuano a difendere, è importante quindi tramandare la memoria di questa giornata sia per prendere ad esempio coloro che hanno donato addirittura la propria vita in difesa di questi ideali, ma anche per trasmettere alle nuove generazioni non solo questo senso di appartenenza, ma l'importanza dei valori che ci contraddistinguono in quanto cittadini italiani.
All'Allievo Capo scelto Alessio Piano, ci racconta perchè ha scelto di diventare un Ufficiale dell'Arma?
Per la mia scelta è stata fondamentale la figura del Carabiniere, ho sempre visto nel Carabiniere una certezza, ovvero quella della vicinanza dello Stato ai cittadini. Posso dire che gli Alamari sono uno stile di vita di chi decide di sacrificare tutto, in certi casi arrivando persino a sacrificare la vita per aiutare tutti i cittadini. Il ruolo degli uomini e delle donne nell'Arma è proprio questo, dimostrare vicinanza ai cittadini anche nei momenti più difficili e noi da futuri comandanti dovremmo guidare i nostri uomini e le nostre donne con l'esempio. E' proprio per questo che la formazione dell'ufficiale è completa, perché oltre a un percorso giuridico che si coniuga con lo studio di materie tecniche e operative, è arricchito da una salda base valoriale, quella che ci fornisce l'Accademia Militare di Modena, che è la casa dei valori per tutti i futuri ufficiali dell'arma dei carabinieri.
