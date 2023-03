61° edizione della Giornata mondiale del Teatro: un atto umano basato sulla vita

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Il luogo che ha fatto piangere e ridere intere generazioni e che ancora oggi resiste a qualsiasi innovazione, accogliendo più che resistendo. Ingloba, infatti, le novità riportandole a vantaggio della propria esistenza. Il teatro ha qualcosa che altri mezzi di comunicazione possono solo invidiare ed è il modo in cui si vive il presente. Il “qui ed ora”, lo chiamano così gli addetti ai lavori. Ogni replica non sarà mai uguale alla precedente. E in un mondo cadenzato dagli algoritmi digitali, ossessionato dalla perfetta sequenza degli elementi, questa imprevedibilità (umana) che prende vita su un palcoscenico diventa una vera e propria rivoluzione, dove tutto è magia.

LA 61° EDIZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO

La Giornata Mondiale del Teatro è stata istituita dall’International Theatre Institute e da esperti dell’UNESCO per la prima volta il 27 Marzo 1962. Da quel giorno, ogni anno, in tutto il mondo viene celebrata la Giornata Mondiale del Teatro e per l’occasione viene richiesto ad una personalità del teatro, della musica e della cultura in genere di scrivere un messaggio. Il messaggio viene letto nei teatri, nelle scuole, nelle biblioteche, nei luoghi di cultura e di aggregazione in tutto il mondo.

La Giornata Mondiale del Teatro quest’anno è giunta alla 61° edizione e per l’occasione il messaggio è stato scritto dall’attrice egiziana Samiha Ayoub, e richiama in maniera forte e profonda i valori fondativi del teatro rispetto alla comunità globale.

ALCUNI ESTRATTI DALLA LETTERA DI SAMIHA AYOUB

L’attrice egiziana inizia la sua lettera rivolgendosi a tutti gli artisti del mondo e sottolineando il grande periodo di instabilità che il nostro pianeta sta vivendo, eppure Samiha crede che proprio in questo momento così delicato dove tutti noi siamo “isole disperse” il Teatro debba farci da guida, riscoprendo la vera essenza dell’umanità: “Vi parlo oggi, non così per parlare, e nemmeno per celebrare il padre di tutte le arti, il “teatro”, nella sua giornata mondiale. Vi invito piuttosto a stare insieme, tutti noi, mano nella mano, spalla a spalla, per gridare a squarciagola, come siamo abituati a fare sui palcoscenici dei nostri teatri, per far uscire le nostre parole, per risvegliare la coscienza del mondo, per cercare dentro di noi l'essenza perduta dell'umanità. L'essere umano libero, tollerante, amorevole, comprensivo, gentile ed accogliente, che rigetta questa vile immagine di brutalità, razzismo, di conflitti sanguinosi, di un pensiero unilaterale ed estremista”. Ritrovare una visione comune che paradossalmente un mondo iperconnesso non è riuscito a garantire: “È la nostra missione, di noi drammaturghi, portatori della fiaccola della luce, sin dalla prima apparizione del primo attore sul primo palcoscenico, di essere in prima linea nell'affrontare tutto ciò che è brutto, sanguinario e disumano, mettendolo a confronto con tutto ciò che è bello, puro e umano. Noi, e nessun altro, abbiamo la capacità di diffondere la vita. Diffondiamola insieme per il bene di un unico mondo e di un'unica umanità”.