Università: 3 atenei italiani tra i migliori 100 in Europa

Le principali università italiane si confrontano con quelle europee e reggono bene il paragone. A testimoniarlo, la seconda edizione della Qs World University Ranking Europe: la ricerca commissionata dai paesi membri del Consiglio d’Europa accoglie al 38esimo posto della classifica complessiva il Politecnico di Milano che si qualifica come prima università italiana in Europa. Al primo posto del ranking generale arriva il Politecnico di Zurigo, seguito dall’Imperial College di Londra e l’Università di Oxford (in testa lo scorso anno).





La classifica generale

L’edizione 2025 della ricerca vede in classifica ben 684 università di 43 paesi. L’Italia può vantare la presenza di 51 atenei, di cui 24 in miglioramento, 2 stabili e 25 in calo. Il primo dato che salta all’occhio riguarda l’Inghilterra che occupa 7 dei primi 10 posti. Dopo i già citati Politecnico di Zurigo (primo posto), l’Imperial College di Londra (salito di due posizioni) e l’Università di Oxfort (scesa di due posizioni), segue la Psl Research University di Parigi e la svizzera EPFL, la scuola Politecnica federale di Losanna.

Concentrandoci sugli atenei italiani, oltre al Politecnico di Milano (38esimo posto), troviamo l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (48esimo posto) e La Sapienza di Roma (che scende di un gradino e arriva al 66esimo posto). Da sottolineare lo sprint dell'Università del Salento, che sale di 65 posizioni rispetto allo scorso anno, raggiungendo quota 419. L'Università Cattolica del Sacro Cuore (140) sale di 18 posizioni, entrando nella top 150 europea. L'Università di Padova migliora le sue prestazioni e sale di 2 posizioni nella classifica.