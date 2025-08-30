82. Mostra del Cinema di Venezia: Anders Thomas Jensen e Nikolaj Lie Kaas presentano “The Last Viking” a RTL 102.5

82. Mostra del Cinema di Venezia: Anders Thomas Jensen e Nikolaj Lie Kaas presentano “The Last Viking” a RTL 102.5

82. Mostra del Cinema di Venezia: Anders Thomas Jensen e Nikolaj Lie Kaas presentano “The Last Viking” a RTL 102.5

Redazione Web

30 agosto 2025, ore 15:00 , agg. alle 15:36

Nel corso di “Hello Weekend”, il regista e l’attore ha presentato la pellicola fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025

Anders Thomas Jensen, regista e sceneggiatore danese, e Nikolaj Lie Kaas, attore danese, sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Luca Viscardi, nel nostro studio a Palazzo del Casinò, a Venezia, in occasione della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Jensen e Kaas hanno presentato “The Last Viking”, una pellicola in lingua danese e svedese e della durata di 116 minuti, fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025.


Sinossi e cast

Anker viene rilasciato dal carcere dopo una condanna a quindici anni per rapina. A seppellire il bottino era stato Manfred, suo fratello. Solo lui sa dove si trova. Purtroppo Manfred ha sviluppato un disturbo mentale che gli ha fatto dimenticare tutto. I fratelli intraprendono un inatteso viaggio alla scoperta del denaro – e di sé stessi. Den sidste viking è una storia divertente, affascinante e provocatoria sull’identità. Il cast è composto da Nikolaj Lie Kaas, Mads Mikkelsen, Sofie Gråbøl, Søren Malling, Bodil Jørgensen, Lars Brygmann, Kardo Razzazi, Nicolas Bro, Peter Düring.


Le parole di Anders Thomas Jensen

Nel corso di “Hello Weekend”, Anders Thomas Jensen, direttamente da Venezia, ha raccontato, in diretta su RTL 102.5, la trama del suo film “The Last Viking”: «È una storia che riguarda l’identità, ci sono molte persone che cercano di scoprire chi sono. Racconta di due fratelli, di una famiglia e molto altro». «Non c’è risata senza un dramma e viceversa, però cerchiamo sempre un equilibrio tra le due parti. Quando poi lavoriamo al montaggio, e dobbiamo confrontare emozione e risate, scegliamo sempre l’emozione» ha aggiunto il regista danese, parlando del confronto tra commedia e dramma.


Le parole di Nikolaj Lie Kaas

«Di sicuro non so mai cosa aspettarmi ed è questa la cosa migliore di Thomas: ha sempre un nuovo approccio e a lui non piace essere in conflitto con ciò che ha fatto la volta precedente in cui era coinvolto. Quindi penso che ogni volta che apri uno script è una sorpresa. Spesso viviamo molto vicini e passiamo de tempo insieme e nonostante ciò, riusciamo a scoprire dei nuovi dettagli del personaggio» racconta l’attore, in merito al rapporto con il regista di “The Last Viking”.


Argomenti

Anders Thomas Jensen
Mostra del Cinema di Venezia 2025
Nikolaj Lie Kaas
The Last Viking
Venezia 82

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Guillermo del Toro presenta “Frankenstein” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Guillermo del Toro presenta “Frankenstein” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Paolo Strippoli, Michele Riondino e Romana Maggiora Vergano presentano “La Valle dei sorrisi” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Paolo Strippoli, Michele Riondino e Romana Maggiora Vergano presentano “La Valle dei sorrisi” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Gianfranco Rosi presenta “Sotto le nuvole” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Gianfranco Rosi presenta “Sotto le nuvole” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Potsy Ponciroli presenta “Motor City” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Potsy Ponciroli presenta “Motor City” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Willem Dafoe e Greta Lee presentano “Late Fame” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Willem Dafoe e Greta Lee presentano “Late Fame” a RTL 102.5

  • L'80% degli squali balene ha tagli e cicatrici dovute al turismo. E' una specie a rischio estinzione

    L'80% degli squali balene ha tagli e cicatrici dovute al turismo. E' una specie a rischio estinzione

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Park Chan-wook e Lee Byung-hun presentano “Eojjeol suga eopda (No other choice)” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Park Chan-wook e Lee Byung-hun presentano “Eojjeol suga eopda (No other choice)” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Valérie Donzelli e Bastien Bouillon presentano “À pied d’œuvre” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Valérie Donzelli e Bastien Bouillon presentano “À pied d’œuvre” a RTL 102.5

  • Maltempo: allerta arancione per quattro regioni, vento e temporali abbasseranno le temperature

    Maltempo: allerta arancione per quattro regioni, vento e temporali abbasseranno le temperature

  • New Hit di RTL 102.5: a partire da questa settimana in onda tanti nuovi successi italiani e internazionali

    New Hit di RTL 102.5: a partire da questa settimana in onda tanti nuovi successi italiani e internazionali

82. Mostra del Cinema di Venezia: Park Chan-wook e Lee Byung-hun presentano “Eojjeol suga eopda (No other choice)” a RTL 102.5

82. Mostra del Cinema di Venezia: Park Chan-wook e Lee Byung-hun presentano “Eojjeol suga eopda (No other choice)” a RTL 102.5

Nel corso di “The Flight”, il regista e l’attore protagonista hanno presentato la pellicola in gara alla Mostra del Cinema di Venezia 2025

Mostra del Cinema di Venezia 2025, No other Chioce di Park Chan-Wook: trama e recensione del film in Concorso

Mostra del Cinema di Venezia 2025, No other Chioce di Park Chan-Wook: trama e recensione del film in Concorso

Un’opera sorprendentemente vitale, capace di affrontare con coraggio e lucidità alcune delle questioni sociali più urgenti del nostro tempo

Cinema, Denis Villeneuve sarà il regista del prossimo James Bond

Cinema, Denis Villeneuve sarà il regista del prossimo James Bond

Il cineasta è considerato una figura di riferimento nel panorama contemporaneo per la sua capacità di coniugare visione autoriale e appeal commerciale