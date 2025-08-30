82. Mostra del Cinema di Venezia: Anders Thomas Jensen e Nikolaj Lie Kaas presentano “The Last Viking” a RTL 102.5

Anders Thomas Jensen, regista e sceneggiatore danese, e Nikolaj Lie Kaas, attore danese, sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Luca Viscardi, nel nostro studio a Palazzo del Casinò, a Venezia, in occasione della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Jensen e Kaas hanno presentato “The Last Viking”, una pellicola in lingua danese e svedese e della durata di 116 minuti, fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025.





Sinossi e cast

Anker viene rilasciato dal carcere dopo una condanna a quindici anni per rapina. A seppellire il bottino era stato Manfred, suo fratello. Solo lui sa dove si trova. Purtroppo Manfred ha sviluppato un disturbo mentale che gli ha fatto dimenticare tutto. I fratelli intraprendono un inatteso viaggio alla scoperta del denaro – e di sé stessi. Den sidste viking è una storia divertente, affascinante e provocatoria sull’identità. Il cast è composto da Nikolaj Lie Kaas, Mads Mikkelsen, Sofie Gråbøl, Søren Malling, Bodil Jørgensen, Lars Brygmann, Kardo Razzazi, Nicolas Bro, Peter Düring.





Le parole di Anders Thomas Jensen

Nel corso di “Hello Weekend”, Anders Thomas Jensen, direttamente da Venezia, ha raccontato, in diretta su RTL 102.5, la trama del suo film “The Last Viking”: «È una storia che riguarda l’identità, ci sono molte persone che cercano di scoprire chi sono. Racconta di due fratelli, di una famiglia e molto altro». «Non c’è risata senza un dramma e viceversa, però cerchiamo sempre un equilibrio tra le due parti. Quando poi lavoriamo al montaggio, e dobbiamo confrontare emozione e risate, scegliamo sempre l’emozione» ha aggiunto il regista danese, parlando del confronto tra commedia e dramma.





Le parole di Nikolaj Lie Kaas

«Di sicuro non so mai cosa aspettarmi ed è questa la cosa migliore di Thomas: ha sempre un nuovo approccio e a lui non piace essere in conflitto con ciò che ha fatto la volta precedente in cui era coinvolto. Quindi penso che ogni volta che apri uno script è una sorpresa. Spesso viviamo molto vicini e passiamo de tempo insieme e nonostante ciò, riusciamo a scoprire dei nuovi dettagli del personaggio» racconta l’attore, in merito al rapporto con il regista di “The Last Viking”.



