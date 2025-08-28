82. Mostra del Cinema di Venezia: Carolina Cavalli e Benedetta Porcaroli presentano “Il rapimento di Arabella” a RTL 102.5

82. Mostra del Cinema di Venezia: Carolina Cavalli e Benedetta Porcaroli presentano “Il rapimento di Arabella” a RTL 102.5

82. Mostra del Cinema di Venezia: Carolina Cavalli e Benedetta Porcaroli presentano “Il rapimento di Arabella” a RTL 102.5 Photo Credit: ANSA/Riccardo Antimiani

Redazione Web

28 agosto 2025, ore 12:45

Nel corso di “La famiglia giù al Nord”, la regista e l’attrice protagonista hanno presentato la pellicola in gara nella sezione “Orizzonti” alla Mostra del Cinema di Venezia 2025

Carolina Cavalli, regista e sceneggiatrice italiana, e Benedetta Porcaroli, attrice italiana, sono state ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Luca Viscardi, nella nostra postazione al Palazzo del Casinò a Venezia, in occasione della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Cavalli e Porcaroli hanno presentato “Il rapimento di Arabella”, la pellicola in lingua italiana della durata di 107 minuti, che gareggia nella sezione “Orizzonti”.


Sinossi e cast

Holly, ventotto anni, ha sempre creduto di essere la versione sbagliata di sé stessa e che la sua vita non sia andata come avrebbe voluto. Quando incontra una bambina di nome Arabella, si convince di aver trovato la sé stessa di un tempo. Decisa a scappare di casa, la bambina nasconde la sua identità e asseconda il desiderio di Holly: tornare indietro e diventare qualcuno di speciale. Il cast è composto da: Benedetta Porcaroli, Lucrezia Guglielmino, Chris Pine, Marco Bonadei e Eva Robin’s.


Le parole della regista Carolina Cavalli

Nel corso di “La famiglia giù al Nord”, direttamente da Venezia, Carolina Cavalli ha spiegato ai microfoni di RTL 102.5 l’esperienza sul set di “Il rapimento di Arabella” con Benedetta Porcaroli, con cui ha già collaborato in passato: «Intanto ci dovevamo dimenticare lo scorso personaggio, perché ovviamente lo fai insieme, lo costruisci insieme, quindi questa è stata la prima cosa che abbiamo fatto. E poi è stato, come al solito, molto divertente. Io amo e credo di capire bene come Benedetta entra nei personaggi e li interpreta». «Non è una storia di un rapimento classico, ma chi rapisce è inconsapevole in quel momento. La bambina rapita è consapevole e ha voglia di scappare, quindi cerca una persona che abbia una macchina, questo è il suo obiettivo» ha aggiunto la regista in merito alla trama della pellicola. Infine ha rivelato come ha vissuto i primi momenti a Venezia: «Io sono tesissima, pensavo che dopo la prima volta a Venezia, sarebbe stato più semplice quest’anno e invece è molto più difficile, però siamo pronte e felici».


Le parole di Benedetta Porcaroli

«Trovare una regista che ti stima e che ti affida un personaggio che ha scritto è la cosa più bella che un attore può augurarsi. In più siamo diventate molto amiche e credo che lei sia il mio alter ego o viceversa» racconta l’attrice Benedetta Porcaroli in diretta su RTL 102.5, in merito alla sua seconda collaborazione con la regista Carolina Cavalli. «Di questo personaggio mi sono rimaste in maniera un po’ accidentale delle note e cose che scrive, in cui un po’ mi riconosco» ha aggiunto l’attrice, parlando del suo ruolo in “Il rapimento di Arabella”.


Argomenti

Benedetta Porcaroli
Carolina Cavalli
Il rapimento di Arabella
Mostra del Cinema di Venezia
Venezia 82

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • RTL 102.5 in Champions League e Europa League per la seconda stagione 2025/2026

    RTL 102.5 in Champions League e Europa League per la seconda stagione 2025/2026

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: László Nemes presenta “Orphan” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: László Nemes presenta “Orphan” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Werner Herzog, premiato con il Leone d’Oro da Coppola, presenta la pellicola “Ghost Elephants” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Werner Herzog, premiato con il Leone d’Oro da Coppola, presenta la pellicola “Ghost Elephants” a RTL 102.5

  • 102° Arena di Verona Opera Festival. Il pubblico trascinato dal sirtaki di Zorba il greco

    102° Arena di Verona Opera Festival. Il pubblico trascinato dal sirtaki di Zorba il greco

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Paolo Sorrentino, Toni Servillo e Anna Ferzetti presentano “La Grazia” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Paolo Sorrentino, Toni Servillo e Anna Ferzetti presentano “La Grazia” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Teona Strugar Mitevska e Noomi Rapace presentano “Mother” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Teona Strugar Mitevska e Noomi Rapace presentano “Mother” a RTL 102.5

  • Power Hits Estate 2025: il grande show di RTL 102.5 in diretta dall’Arena di Verona, lunedì 1° settembre alle 21.00

    Power Hits Estate 2025: il grande show di RTL 102.5 in diretta dall’Arena di Verona, lunedì 1° settembre alle 21.00

  • RTL 102.5: nuova frequenza satellitare, come risintonizzare

    RTL 102.5: nuova frequenza satellitare, come risintonizzare

  • Bassano del Grappa, ragazzo accoltella prof per strada. L'uomo si era rifiutato di offrirgli una sigaretta

    Bassano del Grappa, ragazzo accoltella prof per strada. L'uomo si era rifiutato di offrirgli una sigaretta

  • Ragazzo morto davanti al pc, indossava una maschera antigas, attraverso la quale avrebbe inalato gas refrigerante

    Ragazzo morto davanti al pc, indossava una maschera antigas, attraverso la quale avrebbe inalato gas refrigerante

Torna Jurassic World con Scarlett Johansson eroina senza paura. Dal 2 luglio al cinema

Torna Jurassic World con Scarlett Johansson eroina senza paura. Dal 2 luglio al cinema

Arriva per sbancare il botteghino il settimo film del franchise. Episodio firmato da Gareth Edwards E con la sceneggiatura di David Koepp

82. Mostra del Cinema di Venezia: Werner Herzog, premiato con il Leone d’Oro da Coppola, presenta la pellicola “Ghost Elephants” a RTL 102.5

82. Mostra del Cinema di Venezia: Werner Herzog, premiato con il Leone d’Oro da Coppola, presenta la pellicola “Ghost Elephants” a RTL 102.5

Nel corso di “W l’Italia”, il regista ha presentato la pellicola fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 e ha raccontato le sue emozioni dopo aver ricevuto il Leone d’oro alla carriera, consegnatogli ieri sera da Francis Ford Coppola

Elio, la Pixar torna con un grido accorato di pace contro ogni guerra. Da oggi nelle sale italiane

Elio, la Pixar torna con un grido accorato di pace contro ogni guerra. Da oggi nelle sale italiane

Trama e recensione della pellicola animata diretta da Adrian Molina, Domee Shi, Madeline Sharafian