82. Mostra del Cinema di Venezia: Jim Jarmusch presenta “Father Mother Sister Brother” a RTL 102.5

82. Mostra del Cinema di Venezia: Jim Jarmusch presenta “Father Mother Sister Brother” a RTL 102.5

82. Mostra del Cinema di Venezia: Jim Jarmusch presenta “Father Mother Sister Brother” a RTL 102.5 Photo Credit: ANSA/Riccardo Antimiani

Redazione Web

01 settembre 2025, ore 14:30 , agg. alle 15:04

Nel corso di “Pop around the clock”, il regista ha presentato la pellicola in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025

Jim Jarmusch, regista e sceneggiatore statunitense, è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Luca Viscardi, nel nostro studio a Palazzo del Casinò, a Venezia, in occasione della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Jarmusch ha presentato “Father Mother Sister Brother”, una pellicola in lingua inglese e francese della durata di 110 minuti, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025.


Sinossi e cast

“Father Mother Sister Brother” è un lungometraggio, seppur attentamente costruito in forma di trittico. Tre storie che raccontano le relazioni tra figli adulti e genitori piuttosto distanti, e tra fratelli. Ognuna delle tre parti è ambientata nel presente e ciascuna si svolge in un paese diverso. Father è ambientato nel nord-est degli Stati Uniti, Mother a Dublino, e Sister Brother a Parigi. Una serie di ritratti intimi, osservati senza esprimere giudizi, in cui la commedia è attraversata da sottili momenti di malinconia. Il cast è composto da Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Sarah Greene, Indya Moore, Luka Sabbat, Françoise Lebrun.


Le parole di Jim Jarmusch

Nel corso di “Pop around the clock”, Jim Jarmusch, direttamente da Venezia, ha raccontato, in diretta su RTL 102.5, come è strutturato film “Father Mother Sister Brother”: «È una storia costruita come un trittico, sono tre vicende. Una negli Stati Uniti con Tom Waits, che è padre di Adam Driver, una è situata a Dublino con Charlotte Rampling, che è la madre di Cate Blanchett, e poi a Parigi, dove invece c’è la storia di due fratelli». «La stragrande maggioranza degli attori sono professionisti con cui avevo già lavorato in passato, giusto un paio, come Charlotte Rampling, erano una nuova esperienza. Mi sono trovato davvero alla grande e hanno fatto davvero un lavoro incredibile» ha aggiunto il regista statunitense  ai microfoni di RTL 102.5.


Argomenti

Father Mother Sister Brother
Jim Jarmusch
Mostra del Cinema di Venezia 2025
Venezia 82

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Emily Blunt presenta “The Smashing Machine” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Emily Blunt presenta “The Smashing Machine” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Mona Fastvold e Amanda Seyfried presentano “The Testament of Ann Lee” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Mona Fastvold e Amanda Seyfried presentano “The Testament of Ann Lee” a RTL 102.5

  • Power Hits Estate 2025: il grande show di RTL 102.5 torna stasera all’Arena di Verona per premiare il tormentone dell’estate

    Power Hits Estate 2025: il grande show di RTL 102.5 torna stasera all’Arena di Verona per premiare il tormentone dell’estate

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Di Stefano e Favino presentano “Il Maestro” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Di Stefano e Favino presentano “Il Maestro” a RTL 102.5

  • Malore o guasto, si indaga sulla tragedia dell'ultraleggero precipitato nel Vercellese

    Malore o guasto, si indaga sulla tragedia dell'ultraleggero precipitato nel Vercellese

  • Israele conferma l’uccisione a Gaza City di Abu Obeida, il portavoce delle Brigate Qassam di Hamas

    Israele conferma l’uccisione a Gaza City di Abu Obeida, il portavoce delle Brigate Qassam di Hamas

  • RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “a me mi piace” di Alfa (ft. Manu Chao) è in testa alla classifica della decima settimana

    RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “a me mi piace” di Alfa (ft. Manu Chao) è in testa alla classifica della decima settimana

  • Jannik Sinner soffre ma si qualifica per gli ottavi di finale degli US Open battendo il canadese Denis Shapovalov

    Jannik Sinner soffre ma si qualifica per gli ottavi di finale degli US Open battendo il canadese Denis Shapovalov

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Guillermo del Toro presenta “Frankenstein” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Guillermo del Toro presenta “Frankenstein” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Paolo Strippoli, Michele Riondino e Romana Maggiora Vergano presentano “La Valle dei sorrisi” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Paolo Strippoli, Michele Riondino e Romana Maggiora Vergano presentano “La Valle dei sorrisi” a RTL 102.5

Lo show di De Laurentiis al Giffoni: tra cinema, calcio e provocazioni

Lo show di De Laurentiis al Giffoni: tra cinema, calcio e provocazioni

“L’intelligenza artificiale? Mi arrapa da morire! Chi la teme è già fuori gioco” ha affermato il produttore al Festival dei ragazzi

Incassi, Jurassic World batte Superman in Italia mentre in USA il supereroe debutta al primo posto

Incassi, Jurassic World batte Superman in Italia mentre in USA il supereroe debutta al primo posto

In patria il film di James Gunn apre con 122 milioni di dollari, diventando il terzo esordio più alto del 2025

Mostra del Cinema di Venezia 2025, la Biennale ha reso noti i nomi dei componenti delle varie giurie

Mostra del Cinema di Venezia 2025, la Biennale ha reso noti i nomi dei componenti delle varie giurie

A scegliere i premi per il concorso ufficiale ci sarà anche Maura Delpero che lo scorso anno trionfò al Lido con Vermiglio