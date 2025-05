A chi si deve l’invenzione dello scudetto tricolore sulle maglie e perché la squadra che trionfa in campionato vince la “Coppa Campioni d'Italia”?

Sono ore d’attesa per i tifosi per sapere chi tra Napoli e Inter vincerà il campionato. Le due squadre sono distanziate di un punto, con i partenopei che domani, venerdì 23 maggio, giocheranno in casa contro il Cagliari, squadra già salva, mentre l’Inter sarà in trasferta a Como, non per una gita sul Lago, sperano i tifosi. Domani sapremo chi potrà fregiarsi di avere sulle maglie del prossimo anno lo "scudetto tricolore" il simbolo della vittoria del campionato italiano di calcio e vincere la "Coppa campioni d’Italia".





Lo scudetto tricolore

La squadra che vince il campionato si aggiudica il diritto di applicare sulle maglie da gioco della stagione successiva uno scudetto tricolore. L’invenzione di questo simbolo si deve al poeta Gabriele d'Annunzio e ci riporta al 7 febbraio del 1920, a Fiume, durante l'occupazione della città da parte dei volontari italiani guidati proprio dall’abruzzese. Quel giorno fu organizzata una partita di calcio tra una squadra di militari italiani e una di civili locali. I soldati scesero in campo con una maglia azzurra, sulla quale il Vate decise di applicare uno scudetto con i colori della bandiera italiana, al posto dello scudo sabaudo. Nel 1924, gli organizzatori del campionato di calcio, pensarono a questo particolare e stabilirono che da quel momento in poi, chi trionfava, avrebbe applicato sulle maglie il simbolo, anzi lo scudetto tricolore. Per la cronaca quel campionato lo vinse il Genoa. Che, nel 1925, fu la prima squadra ad apporre il simbolo del trionfo sulla propria maglia. All’epoca però lo scudetto inglobava nella sezione bianca lo stemma sabaudo, una croce bianca su sfondo rosso. Dalla stagione 1931-32 e fino al 1943, lo scudetto fu sostituito in toto dallo stemma sabaudo affiancato al fascio littorio. Dalla stagione 1945-46 lo scudetto è così come lo vediamo oggi sulle maglie dei campioni d’Italia.





Coppa Campioni d'Italia

È più recente, invece, la “Coppa campioni d’Italia”. Si tratta del trofeo che viene assegnato alla squadra che vince il campionato. Fu introdotta nella stagione 1960-1961. La prima squadra a vincerla fu la Juventus. Il trofeo fu ideato nel 1960 dallo scultore e medaglista Ettore Calvelli ed ha un valore di circa 60 000 euro. Sulla base dorato porta incisi i nomi di tutte le squadre che hanno vinto il massimo campionato, proprio a partire dalla stagione 1960-1961.