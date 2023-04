A Napoli esplode la festa. In diecimila a Capodichino per accogliere la squadra. Osimhen e Di Lorenzo sul tetto del bus in versione capo ultras

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

È bastata una vittoria allo scadere allo Juventus Stadium contro i rivali di sempre per cancellare la delusione europea. La squadra di Luciano Spalletti, in piena notte, è arrivata a Capodichino tra i cori e le bandiere di migliaia di tifosi. Prove generali per quella che sarà la sempre più vicina festa scudetto.

L’ARRIVO A CAPODICHINO

Il pullman, all'uscita dall'aeroporto, ha impiegato molto tempo per percorrere pochi metri vista la folla accorsa per accogliere i calciatori. All'improvviso sul tetto del veicolo sono comparsi alcuni giocatori del Napoli. Sono già virali sui social le immagini riprese con lo smartphone da Victor Osimhen, tra i più scatenati, o quelle del capitano Giovanni Di Lorenzo che ha lanciato cori con un megafono prestato dagli ultras. Non hanno fatto mancare il loro apporto alla festa anche Kvaratskhelia, Lozano e Anguissa, con una notevole parrucca azzurra. Una volta ripartito, il bus è stato 'scortato' per un lungo tratto sulla Tangenziale di Napoli da una lunga fila di motorini.