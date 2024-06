Europei 2024, la Germania batte l'Ungheria e si qualifica agli ottavi, pareggiano Croazia, Albania, Scozia e Svizzera

GERMANIA VS UNGHERIA 2-0

La Germania batte 2 a 0 l'Ungheria a Stoccarda ed è già qualificata agli ottavi di finale di Euro2024. Alla MHP Arena la nazionale di Nagelsmann domina i Magiari di Marco Rossi. Primo tempo divertente con i Tedeschi che non lasciano respirare gli Ungheresi. Al 22’ la gara si sblocca con Musiala che si ritrova il pallone tra i piedi in area, lascia partire il tiro sul quale Gulacsi non può nulla, 1 a 0 per la Germania. Gli ungheresi provano a reagire con il loro giocatore più importante, Szoboszlai, su calcio di punizione, ma Neuer si supera e respinge la conclusione. Verso la fine del primo tempo, brivido per la Germania che subisce il goal su colpo di testa di Sallai, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Nel secondo tempo, Marco Rossi cambia qualcosa nell'Ungheria, inserendo Adam e provando a giocare con 4 attaccanti pur di provare a recuperare. La Germania, però, non si lascia spaventare e al 67' minuto trova il goal del 2 a 0 con la conclusione di Gundogan che chiude il match. La nazionale teutonica si porta a 6 punti nel girone ed è sicura del passaggio agli ottavi; serve un miracolo, invece, all'Ungheria di Marco Rossi per continuare il cammino agli Europei.





CROAZIA VS ALBANIA 2-2

Pareggio nella sfida tra le squadre impegnate nello stesso girone dell'Italia, con Croazia ed Albania che così conquistano il primo punto nella competizione. Albania in vantaggio alla prima occasione, con Laci che all'11 gira di testa in gol un assist di Aslani. La Croazia accusa il colpo, e l'Albania ha due grandi occasioni per raddoppiare: al 15' ci prova Bajrami che controlla, si accentra e calcia ma trova solo il corner. Al 31' occasione per Asllani che con un tiro da dentro l'area trova la grande parata di Livakovic. Nella ripresa la Croazia cambia marcia. Al 50' ci prova Sucic su sponda di Petkovic ma è bravo Strakosha a respingere. Poco dopo tocca a Kovavic impegnare il portiere albanese. Al 74' il pareggio della Croazia: al 74' di Kramaric rientra sul destro e batte Strakosha, e due minuti dopo i croati la ribaltano con l'autogol di Gjasula. L'Albania prova a reagire, ed in pieno recupero trova la rete del pareggio con Gjasula che di prima intenzione batte Livakovic, riscattandosi dopo l'autorete.