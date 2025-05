A Pasqua la morte di Carmela Quaranta, è stato un femminicidio, gravemente indiziato l'ex compagno

E’ un femminicidio la morte di Carmela Quaranta, che fu trovata esanime in casa a Pasqua nel Salernitano. I Carabinieri della compagnia di Mercato San Severino hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Salerno nei confronti dell’ex compagno della , 42enne trovata morta nella sua abitazione in via Trieste a Mercato San Severino (Salerno) lo scorso 20 aprile, domenica di Pasqua. L’uomo è gravemente indiziato di omicidio. Le indagini sono state svolte attraverso l’acquisizione e l’analisi di tabulati e celle di traffico telefonico, immagini registrate da sistemi di videosorveglianza delle zone nei pressi dell’abitazione della donna, dati di posizione Gps e testimonianze. Tutto indica nell'ex compagno il responsabile della mote violenta della donna.,In un primo momento si era pensato ad una morte naturale. Da una più attenta analisi sono però emersi dei segni sul collo della donna, insieme ad altre circostanze che hanno spinto gli investigatori a ipotizzare una morte violenta e a indirizzare così le indagini. Nell’appartamento hanno effettuato un sopralluogo anche i Carabinieri del Ris, ai quali la Procura nocerina ha affidato una perizia sul telefono della donna.