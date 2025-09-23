A Roma torna la Wizz Air Rome Half Marathon, la mezza maratona più partecipata d’Italia

Ventuno chilometri tra le meraviglie della Cittá Eterna, in un ambiente dinamico e internazionale. È la Wizz Air Rome Half Marathon, la mezza maratona più partecipata d’Italia, che torna a Roma il prossimo 19 ottobre per la sua seconda edizione, organizzata da Roma Ostia e da RCS Sports & Events. E che continua ad allargarsi: ad un mese dal via infatti, gli iscritti sono già il 35% in più rispetto al 2024. Iscrizioni che resteranno aperte fino al 6 ottobre.





IL PERCORSO Davanti agli atleti ci sarà un percorso suggestivo, che si snoderà lungo il centro storico della Capitale. Si partirà da via del Circo Massimo – altezza Roseto – per arrivare su via degli Annibaldi, con la splendida vista sul Colosseo, per un traguardo che farà emozionare tutti i partecipanti in un anno speciale: quello delle celebrazioni per il Giubileo, che verrà ricordato anche sulla maglia ufficiale della halfmarathon. Un tracciato unico al mondo, che permetterà ai runner di respirare l'atmosfera di alcuni dei luoghi simbolo di Roma, da piazza Navona a piazza del Popolo, da piazza di Spagna a piazza Venezia. GLI EVENTI COLLATERALI Anche quest'anno saranno numerosi gli eventi collaterali, per tutti i gusti. A partire dalla Longevity Run, la corsa-camminata non competitiva di 5 km aperta a tutti, organizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. Appuntamento sabato 18 ottobre ore 8.30, con partenza dalle Terme di Caracalla e arrivo allo Stadio Martellini dove, dal venerdì, sarà ubicato anche il Longevity Village. Una due giorni all'insegna del movimento e della prevenzione cardiovascolare, con check-up gratuiti per monitorare i principali fattori di rischio. Sempre il sabato, alle 10, partirà dal colosseo la Dog Run Arcaplanet, la corsa di circa 2 km con i propri amici a quattro zampe. Al pomeriggio invece, ore 15, sarà la volta della Baby Run, dedicata ai più piccoli. In programma, domenica, la BUSINESS RUN per il Campionato Italiano Imprenditori di mezza maratona. Prevista anche la 4^ edizione del Trofeo Roma conCorre per la legalità. Una "gara nella gara" con lo scopo di diffondere, attraverso lo sport, un messaggio sul valore civile ed educativo della legalità economica, della solidarietà sociale e della sostenibilità ambientale. E anche quest'anno l'Organizzazione ha scelto Eataly Roma Ostiense per allestire il Villaggio della Wizz Air Rome Half Marathon. Sarà lo spazio adiacente la sede romana di Eataly il centro nevralgico della manifestazione sportiva, aperto dal giovedì al sabato. RTL 102.5 è la radio ufficiale della Wizz Air Rome Half Marathon.

Un evento che si conferma, col il 75% dei partecipanti - più di 15mila atleti - rappresentato da stranieri, provenienti soprattutto da Francia, Spagna e Regno Unito. Un pubblico che è poi sempre più, con più del 53% che ha un’età compresa tra i 18 e i 34 anni., che rappresentano il 45% del totale. Numeri illustrati oggi, nel corso della presentazione al Campidoglio, alla presenza dell’assessore ai grandi eventi, sport, turismo e modaha detto Onorato. L’amministratore delegato di RCS Sports & Eventsha invece sottolineato come stia cambiando anche il profilo dei partecipanti: