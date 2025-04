Abbiategrasso, 21enne accoltellato nella notte, muore in ospedale

È morto il 21enne aggredito nella notte ad Abbiategrasso, alle porte di Milano, nell'area di Via Fusè, all'altezza delle case popolari. L'allarme è scattato intorno alle due, quando un residente della zona, che stava tornando nel suo appartamento, si è imbattuto nel giovane, agonizzante. Quando sono arrivati i soccorritori, era già privo di sensi.





LA CORSA IN OSPEDALE

Le condizioni del ragazzo erano da subito apparse critiche, con una profonda ferita da taglio al torace, accoltellato anche al braccio sinistro. Trasportato all’Ospedale di Legnano in codice rosso, era stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico. Ma questa mattina è morto.





LE INDAGINI

In corso le indagini dei Carabinieri, che stanno cercando anche di dare un'identità alla vittima, di origine egiziana e residente nell'area, conosciuta con diversi alias. Le sue impronte digitali saranno confrontate con l'archivio dattiloscopico per avere maggiori certezze e chiarire se il giovane avesse dei precedenti. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica del delitto, alla ricerca di eventuali testimoni oculari, visto che nella zona non ci sarebbero telecamere di sorveglianza. Al momento non si esclude alcuna pista. Pochi minuti dopo l'aggressione, un uomo di 56 anni si è presentato ai soccorritori dicendo di essere stato picchiato da un gruppo di persone che volevano rapinare la sua auto. Non è chiaro se tra i due episodi ci sia un collegamento.