Abbordate alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dalle navi militari israeliane. Arrestata Greta Thumberg

Valentina Iannicelli

01 ottobre 2025, ore 23:28

Alle 21 italiane è iniziato l'abbordaggio dei natanti degli attivisti. Dalle immagini, tutto sembra svolgersi pacificamente. Le navi che non sono state bloccate dai militari continuano la navigazione verso le coste di Gaza

Gli attivisti fanno sapere che "Le navi militari israeliane continuano a circondare le unità della Global Sumud Flotilla”. La parlamentare europea Benedetta Scuderi, che si trova su un delle imbarcazioni, è riuscita a inviare il suo messaggio: "Stiamo continuando la navigazione in modo lento. Le imbarcazioni si fermano man mano, quando vediamo motovedette avvicinarsi. Diverse imbarcazioni sono già state intercettate e fermate, alcune persone potrebbero essere state trasbordate su una delle due navi piu grandi delle forze israeliane. Contro alcune imbarcazioni i soldati hanno utilizzato cannoni ad acqua prima dell'abbordaggio".

LO SVOLGIMENTO PACIFICO DELLE OPERAZIONI

Pochi minuti fa è stata fermata la Alma, nave ammiraglia sulla quale si trova l’attivista Greta Thumberg, che è stata arrestata dai militari israeliani. Le operazioni sembrano svolgersi pacificamente. La Flotilla è a circa 60 miglia da Gaza e le imbarcazioni che non sono state abbordate, continuano il loro viaggio verso le coste palestinesi. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato di aver parlato con l’omologo israeliano Saar che gli ha garantito che non ci sarebbero stati atti di violenza da parte dei militari. Dalle immagini, gli attivisti, che sono stati addestrati ad affrontare la situazione, si sono radunati sui ponti delle barche, con i giubbotti salvagente e con le mani alzate, mentre la marina israeliana sale sui natanti. Gli attivisti fermati saranno trasportati al porto di Ashdod, dove inizieranno le operazioni per le espulsioni


