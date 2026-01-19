Addio a Roger Allers: il co-regista de “Il re leone” aveva 76 anni

Redazione Web

19 gennaio 2026, ore 15:00

Il maestro dell’animazione delle opere Disney tra cui “Aladdin”, “La bella e la bestia” e “La sirenetta”, è morto in seguito ad una breve malattia.

Roger Allers, leggendario animatore, regista e sceneggiatore del mondo Disney, è morto all’età di 76 anni, il 17 Gennaio, nella sua casa a Santa Monica, negli Stati Uniti. Rogers Allers, noto al grande pubblico soprattutto come co-regista de “Il re leone”, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia cinematografica ed è considerato uno dei principali esponenti del “rinascimento Disneyano”. Si tratta del periodo d’oro dell’animazione Disney, durato dal 1989 al 1999, che segna il ritorno alla prosperità economica e al successo culturale per gli studios dopo un periodo di crisi.

 La carriera e i successi

Nato il 29 Giugno 1949 a Rye, nello stato di New York, Allers, aveva scoperto molto presto la sua passione per l’animazione grazie alla visione de “Le avventure di Peter Pan”. In seguito alla laurea in belle arti all’ Arizona State University, ha avviato una lunga carriera che lo ha portato a diventare uno dei nomi più influenti dell’animazione internazionale. Il suo nome è legato a “Il Re Leone”, è uno dei più grandi successi della Walt Disney Company che lo ha visto debuttare alla regia nel 1997. Co-diretto con Rob Minkoff, il film ha incassato circa 979 milioni di dollari nella prima uscita cinematografica, diventando il film di maggiore successo di quell’anno. Oltre a questo capolavoro Allers ha lavorato anche come autore e animatore a film iconici come “La sirenetta”, “La bella e la bestia” e “Aladdin” oltre a “Oliver & Company” e “Basil l'investigatopo”. Ha anche preso parte allo sviluppo di “Tron” (1982), primo grande film a utilizzare la tecnica computer grafica. Nel 1998, Rogers Allers ha collaborato alla sceneggiatura teatrale di “The Lion King” per Broadway con Irene Mecchi. Questo capolavoro gli ha permesso una nomination ai Tony Awards per il miglior libretto di un musical. Successivamente nel 2006 ha co-diretto per Sony Pictures il film d’animazione “Boog & Elliot - A caccia di amici” e, nello stesso anno, ha ricevuto un’ulteriore nomination agli Oscar per il cortometraggio animato de “La piccola fiammiferaia”. Nel 2014 invece, ricopre il ruolo di scrittore e regista dell’opera “The Prophet”, un adattamento animato dell’opera di Kahlil Gibran e prodotto da Salma Hayek.

Il ricordo degli amici Gary Trousdale e Rob Minkoff

 La scomparsa di Roger Allers ha generato numerosi messaggi di affetto e di dispiacere da tutto il mondo del cinema. In particolare, l’amico Gary Trousdale, co-regista de “La bella e la bestia”, “Il gobbo di Notre Dame” e “Atlantis”, ha scritto che Allers «possedeva uno spirito stravagante, sciocco, perspicace, riflessivo, misurato e pazzo, tutto allo stesso tempo. Roger […] era un caro, caro amico e co-cospiratore, alleato di fiducia e ispirazione incredibile da quasi il primo momento che ci siamo conosciuti». Anche Rob Minkoff, collega e amico fraterno di Allers, lo ha ricordato tramite un lungo messaggio su Instagram: «É difficile elaborare l’improvvisa perdita del mio caro amico e collaboratore. Roger non era solo un collaboratore, né solo un amico, ma un fratello. E ora tutti noi dobbiamo affrontare un futuro reso un po' meno luminoso senza di lui. L’unica consolazione è sapere che il suo lavoro continuerà a vivere attraverso i tanti meravigliosi film che ha contribuito a portare nel mondo».


