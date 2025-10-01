Aereo scomparso dai radar nella zona del Parco del Circeo, dispersi i due militari che erano a bordo

01 ottobre 2025, ore 11:32
Il velivolo faceva parte del 70esimo Stormo di Latina dell'Aeronautica militare, impegnato in un volo d'addestramento, ignote le cause per cui è precipitato
Sono due le persone disperse nell'incidente avvenuto questa mattina nella zona del Parco Nazionale del Circeo, a Sabaudia, dove è precipitato un velivolo del 70esimo Stormo di Latina dell'Aeronautica militare. A bordo c'erano due militari impegnati in una missione addestrativa. Non ancora note le cause dell'incidente. Sul posto soccorsi e personale militare, stanno battendo il parco per trovare tracce del velivolo e dei due militari. L'aereo è scomparso dai radar, le ricerche sono svolte con il supporto di un elicottero dei vigili del fuoco e di uno dell'aeronautica militare.
