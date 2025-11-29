Airbus richiama seimila A320 per bug ai comandi di volo: stop ai voli, disagi globali e interventi urgenti

AIRBUS RICHIAMA I SUOI A320

La giornata di ieri per numerose compagnie aeree di mezzo mondo è iniziata con una comunicazione inattesa e tutt’altro che semplice da gestire: Airbus ha diffuso un avviso urgente che ha costretto migliaia di voli a rivedere programmi e operatività. Il costruttore europeo ha infatti disposto un intervento immediato su circa 6.000 aeromobili della famiglia A320, dopo aver individuato una vulnerabilità critica nei sistemi di controllo di volo emersa in seguito a un episodio avvenuto alla fine di ottobre negli Stati Uniti.

DA DOVE NASCE IL PROBLEMA

Il problema è stato portato alla luce da un volo JetBlue partito da Cancún e diretto a Newark il 30 ottobre. Durante la traversata, gli strumenti di bordo hanno registrato comportamenti anomali imputati successivamente a un malfunzionamento del sistema elettronico che governa gli elevatori e gli alettoni. Il comandante è stato costretto a scegliere un atterraggio di emergenza a Tampa, in Florida, per evitare rischi ulteriori. L’indagine tecnica avviata dopo l’episodio ha individuato nella radiazione solare un possibile fattore di interferenza in grado di alterare alcuni dati fondamentali per il controllo del velivolo.



