Al via i negoziati in Egitto. Trump: "Hamas ha accettato cose importanti, nessuna tensione con Netanyahu'

Al via i negoziati in Egitto. Trump: "Hamas ha accettato cose importanti, nessuna tensione con Netanyahu'

Al via i negoziati in Egitto. Trump: "Hamas ha accettato cose importanti, nessuna tensione con Netanyahu' Photo Credit: ansa

Redazione Web

07 ottobre 2025, ore 08:00

Primo obiettivo la tregua e la consegna degli ostaggi, ma intanto non si fermano i raid

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in serata ha sottolineato che Hamas "ha accettato alcune cose molto importanti" e che "avremo un accordo presto". Trump smentisce che ci sia stata tensione tra lui e Benajmin Netanyahu per l'accordo su Gaza. "Non è vero, è stato molto positivo", ha detto il presidente americano, che ha poi aggiunto: " Greta Thunberg ha un problema di gestione della rabbia. Penso che dovrebbe consultare un medico. Per essere così giovane è davvero arrabbiata".  Il primo contatto per discutere del piano di pace Trump è iniziato a Sharm el Sheik. I colloqui indiretti tra Israele e Hamas sono gestiti dai mediatori egiziani e qatarini. Molto poche le informazioni che trapelano, a conferma della delicatezza del momento.  Mentre a Gaza piovono ancora bombe, l'Idf spiega di aver colpito diverse cellule di terroristi pronte ad attaccare le truppe. Il premier Benyamin Netanyau ha inviato un team di medio livello, composto dal vicedirettore del Mossad, il vice dello Shin Bet, il coordinatore per gli ostaggi Gal Hirsch, il generale Nitzan Alon, il consigliere molto vicino al primo ministro Ophir Falk, il capo del Cogat (l'autorità dei Territori) Rassan Alian, e diversi ufficiali dell'Idf. Per la parte di Hamas non è chiaro se il capo negoziatore Khalil al-Hayya, che lunedì mattina era al Cairo, abbia già raggiunto la località turistica egiziana dove si tiene l'incontro. Dal tavolo mancano i big del negoziato: l'inviato speciale Usa Steve Witkoff, il consigliere e genero di Trump Jared Kushner dovrebbero raggiungere Sharm nei prossimi giorni. Così come Ron Dermer, che guida la squadra israeliana e il capo del Mossad David Barnea.  Secondo il piano di Trump, Israele dovrebbe rilasciare anche 1.700 detenuti di Gaza arrestati dopo il 7 ottobre. Israele sta mantenendo segreti i dettagli dei negoziati, come si vede anche dall'assenza di dichiarazioni. Per Hamas invece hanno parlato in forma anonima diversi rappresentanti: quel che emerge è che, come nei precedenti round di negoziati, esigerà garanzie per il cessate il fuoco, richiederà modifiche sul ritiro dell'Idf e solo successivamente si parlerà di disarmo ed esilio. Washington e Gerusalemme, ha riferito la tv Kan, stanno mostrando grande ottimismo e sperano di raggiungere un accordo per il rilascio degli ostaggi già domenica.

Argomenti

Hamas
negoziati
Sharm el Sheik
Trump

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live con le ultime date della sua tournée mondiale

    Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live con le ultime date della sua tournée mondiale

  • RTL 102.5 è la radio ufficiale de Il Lombardia: sabato 11 ottobre 2025 partenza da Como e arrivo a Bergamo

    RTL 102.5 è la radio ufficiale de Il Lombardia: sabato 11 ottobre 2025 partenza da Como e arrivo a Bergamo

  • Sydney, spara sulle auto di passaggio e ferisce 20 persone. Arrestato un 60enne

    Sydney, spara sulle auto di passaggio e ferisce 20 persone. Arrestato un 60enne

  • Una marea pro-Pal alla manifestazione di Roma, in serata la guerriglia

    Una marea pro-Pal alla manifestazione di Roma, in serata la guerriglia

  • Attacco russo con droni su una stazione ferroviaria in Ucraina, Zelensky accusa Mosca di colpire intenzionalmente i civili

    Attacco russo con droni su una stazione ferroviaria in Ucraina, Zelensky accusa Mosca di colpire intenzionalmente i civili

  • E' morto Remo Girone, è stato l'indimenticato Tano Cariddi de "La Piovra"

    E' morto Remo Girone, è stato l'indimenticato Tano Cariddi de "La Piovra"

  • Hamas si dice pronta al rilascio di tutti gli ostaggi e a negoziati con Israele, secondo il piano Trump

    Hamas si dice pronta al rilascio di tutti gli ostaggi e a negoziati con Israele, secondo il piano Trump

  • “L’ORAZERO”: Renato Zero presenta il nuovo album a RTL 102.5

    “L’ORAZERO”: Renato Zero presenta il nuovo album a RTL 102.5

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda "Brutta Storia" di Emma, "Non ho paura di niente" di Fabrizio Moro, “È naturale” di Francesca Michielin feat. Planet Funk e “Miss Sunshine” di MGK

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda "Brutta Storia" di Emma, "Non ho paura di niente" di Fabrizio Moro, “È naturale” di Francesca Michielin feat. Planet Funk e “Miss Sunshine” di MGK

  • Cinzia Pinna uccisa con 3 colpi di pistola, uno fatale. Ieri l'autopsia a Sassari

    Cinzia Pinna uccisa con 3 colpi di pistola, uno fatale. Ieri l'autopsia a Sassari

Assemblea generale dell'Onu, Netanyahu nega il genocidio e dice "dobbiamo finire il lavoro con Hamas"

Assemblea generale dell'Onu, Netanyahu nega il genocidio e dice "dobbiamo finire il lavoro con Hamas"

Il suo discorso rilanciato da altoparlanti a Gaza, l'aula dell'assemblea si è svuotata con urla e fischi di molte delegazioni, il premier israeliano si è rivolto anche agli ostaggi

Riconoscimento dello stato della Palestina all'Assemblea dell'ONU. L'ira di Netanyahu

Riconoscimento dello stato della Palestina all'Assemblea dell'ONU. L'ira di Netanyahu

Da oggi fino al 29 settembre a New York l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. In risalto il riconoscimento dello Stato palestinese da parte di 10 Paesi, tra cui Gran Bretagna, Francia, Belgio e Lussemburgo

Trump non si ferma sui dazi,ora guarda ai farmaci, agli autocarri e ai mobili, per ragioni di "sicurezza nazionale"

Trump non si ferma sui dazi,ora guarda ai farmaci, agli autocarri e ai mobili, per ragioni di "sicurezza nazionale"

Dal 1 ottobre altre misure per la politica protezionista che il presidente degli Stati Uniti vuole applicare con i nuovi dazi, che andranno dal 15% al 25%