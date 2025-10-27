Al via il nuovo progetto di Radiofreccia: nasce Radiofreccia Rock Campus

27 ottobre 2025, ore 10:00
9 canzoni iconiche della musica rock, 9 disc jockey di Radiofreccia, 9 studenti selezionati da tutta Italia per dar vita ad un nuovo programma in onda tutti i martedì a partire da novembre
In occasione del nono anniversario di Radiofreccia, l'emittente è entusiasta di annunciare il lancio del progetto "Radiofreccia Rock Campus," un'iniziativa unica che mira a connettere, ispirare e coinvolgere le nuove generazioni attraverso la musica rock, fungendo da ponte tra passato e futuro. Il 26 ottobre 2025 segnerà non solo il compleanno di Radiofreccia, ma anche il momento in cui si apriranno le porte del "Radiofreccia Rock Campus".
