Al via oggi la Free Comics Week 2024, una settimana all’insegna dei fumetti gratis in Italia grazie agli sforzi congiunti di quattro editori

Un passo concreto in questa direzione sarà il lancio di Manga Issho , una rivista internazionale sviluppata in collaborazione con tre importanti editori europei. Questo progetto rappresenta il nostro impegno nel costruire un ponte tra culture e mercati, offrendo ai lettori un prodotto che sia al tempo stesso radicato nella tradizione e aperto a nuove prospettive creative. Ovviamente tutto questo accade senza tralasciare il fumetto occidentale. Siamo infatti diventati la casa editrice di due grandi pilastri del fumetto americano, Frank Miller ( Sin City ) e Mike Mignola ( Hellboy ) che finalmente tornano a trovare spazio sugli scaffali delle librerie con formati deluxe inediti.”

CB: “Nonostante il mercato stia attraversando una fase di flessione, possiamo affermare con orgoglio che Star Comics continua a mantenere la leadership nel panorama italiano del manga, come confermato dai dati GFK . Il 2024 è stato un anno di consolidamento e innovazione: abbiamo continuato a sostenere i grandi nomi del fumetto giapponese, ma anche a investire su artisti emergenti e su progetti inediti che ampliano la varietà dell’offerta per i lettori. Guardando al futuro, il manga rimane il nostro core business e un pilastro della nostra identità editoriale. Tuttavia, siamo pronti a nuove sfide, esplorando terreni innovativi con i cosiddetti Global Manga , ovvero opere realizzate da talenti europei che reinterpretano il linguaggio manga in chiave occidentale.

Siete tra i principali attori italiani per quanto riguarda il panorama dei manga, una tipologia di narrazione che negli ultimi anni ha assistito a una crescita esponenziale dell’apprezzamento. Siamo quasi a fine anno, se dovessimo fare un bilancio come sarebbe?

Ultimo ma non ultimo “ Gukken ”, scritto dalla vulcanica coppia Sio e Dado e splendidamente disegnato dalla bravissima Chiara Zuliani , brillante mini serie dalle evidenti influenze manga frutto di anni di scrupoloso lavoro. Ambientato in una sorta di cyberspazio esplorabile come in un videogame open world, Gukken fonde sapientemente avventura, umorismo e azione un classico shonen manga giapponese, ma alla maniera tutta italiana, esuberante e imprevedibile del trio di autori.

L'opera americana che siamo orgogliosissimi di presentare è “ Somna ”, del duo tutto al femminile Becky Cloonan e Tula Lotay , dal catalogo DSTLRY. Ambientato durante la caccia alle streghe, Somna ha trionfato agli Eisner Awards 2024 come miglior serie, ed è un'opera dalla spiccata femminilità che mescola erotismo, thriller e sovrannaturale in maniera straordinaria, anche grazie allo stile (differente ma complementare) delle due autrici.

Claudia Bovini, Direttore Editoriale Star Comics : “Quest'anno abbiamo selezionato 3 titoli manga, uno americano e una nostra produzione. Fra i tre titoli manga spicca sicuramente " Kagurabachi " che fece moltissimo parlare di sé diventando virale in tutto il mondo all'uscita dei primi capitoli, e che era senza dubbio il titolo giapponese più atteso dal pubblico italiano. Una storia di spada e vendetta che, con un po' di ironia, potremmo dire rispondere alla domanda "e se Quentin Tarantino facesse un battle shonen?". Ma ci sono anche “ Jinrui-Shoku: Blight of Man ”, da Shonen Jump+ , un'opera di grande impatto grafico che mescola sapientemente sci-fi, horror, strategia, azione, e “ Re Cervin ”, altra opera dallo straordinario impatto grafico, un fantasy "vecchio stile" che non lesina nella brutalità delle scene e che sicuramente attrarrà gli amanti di “ Berserk ” e non solo.

Domanda di rito anche in casa Star Comics: cosa avete selezionato come proposta per questo Free Comics Week 2024?

MML : “Sono tanti anni che promuoviamo questa iniziativa, volta a promuovere la rete delle fumetterie. Abbiamo negli anni notato un allargamento della visibilità dei comics, ora molto presenti anche nel circuito delle librerie tradizionali. Allo stesso tempo pensiamo che le librerie specializzate offrano “una marcia in più” quanto a qualità e connessione tra librai e utenti. E per questo le celebriamo a dicembre con la nostra iniziativa.”

Ed è solo la punta dell’iceberg dato che nel 2025 vedremo sia l’ascesa del Dr Destino in casa Marvel sia l’arrivo di Absolute DC , una nuova interpretazione di Batman , Superman e Wonder Woman ."

Marco M. Lupoi, Direttore Editoriale Panini Comics : “I Temi in casa Panini per il 2025 sono tantissimi e gli albi della Free Comics Week 2024 sono solo un assaggio di quello che andremo a leggere nell’anno nuovo. Dal rilancio degli X-Men in casa Marvel , alla grande saga Absolute Power in DC , fino alle nuove uscite dei fumetti di Alien , in arrivo dalla divisione Fox di Disney e Marvel .

Ci siamo, oggi si parte con il Free Comics Week 2024, cosa bolle in pentola in casa Panini Comics?

Ben dodici albi differenti quelli che compongono il pacchetto di quest’anno, con l’editoria italiana di settore che fa la sua parte grazie agli sforzi di quattro editori. Rispondono presente in occasione della Free Comics Week 2024 quattro big del calibro di Panini Comics , Star Comics , Sergio Bonelli Editore e Bao Publishing . E proprio dalle loro parole è possibile fare il punto della situazione a tutto tondo sullo stato dell’arte del fumetto in Italia.





SERGIO BONELLI EDITORE E LE GENERAZIONI A CONFRONTO





Guardiamo ora anche a cosa accade in casa Sergio Bonelli Editore. Per il Free Comics Week 2024 avete scelto quello che negli ultimi anni si è confermato sempre più un punto di riferimento per il fantasy italiano e non solo. Ma siete anche la casa editrice di capisaldi come Tex, Zagor e Dylan Dog, per citarne solo qualcuno. Come stanno approcciando le nuove generazioni al mondo dei fumetti, tra novità e grandi classici?

Michele Masiero, Direttore Editoriale SBE: “I ragazzi hanno oggi davanti un’offerta di intrattenimento vastissima dove le serie che possono contare su un multiverso narrativo riescono a guadagnarsi un importante posizione. È questo il caso del nostro “Dragonero” che insieme alle avventure del mensile in uscita in edicola presenta i libri di “Senzanima” e appunto Dragonero. “Le Cronache dell'Erondár”, la serie dei romanzi di narrativa e il cartone animato “Dragonero – I Paladini”, realizzato insieme a Rai e alla sua seconda stagione. L’arrivo sul “cast storico” è poi di questi tempi facile.

Con l’ampia proposta cresce anche la domanda, e la Sergio Bonelli Editore ha per l’appassionato pubblico l’importante risposta del catalogo delle serie da Tex, Dylan Dog, Zagor, Nathan Never, Julia e tanti altri. Eroi che con le loro diverse avventure hanno attraversato (e continuano a farlo) generazioni. E, così come i lettori di ieri (oggi genitori) e quelli di oggi (i ragazzi), cambiano e vivono nuove stagioni autoriali. Vivono, e per questo il lettore li sente molto vicini.”





BAO PUBLISHING, SPERIMENTAZIONE VUOL DIRE STORIE PER TUTTI I LETTORI





Storie dalle grandi tematiche, graphic novel ma anche serie: nel Free Comics Week 2024 avete in sostanza condensato tutto in un'unica pubblicazione. Possiamo dire che la “curiosità” dei lettori stia portando gli autori - e il medium fumetto stesso - verso orizzonti inesplorati, e quindi anche verso una sperimentazione che in passato poteva essere vista con preoccupazione (da parte degli addetti ai lavori)?

Michele Foschini, Direttore Editoriale Bao Publishing: “L'apertura del fumetto verso lettori di ogni tipo ha indotto le autrici e gli autori a creare storie con target umani sempre più ampi e inclusivi. E la tipologia stessa di autrici e autori si è fatta più eclettica e variegata. Penso si possa dire senza timore di smentita che non c'è mai stata così tanta diversità di offerta, nel fumetto, come in questo ultimo decennio.”