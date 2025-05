Amazon Made in Italy Award: ilGustonline riceve la menzione speciale “Customer obsession"

Lunedì 19 maggio, presso la sede del Ministero delle imprese e del Made in Italy a Roma, abbiamo partecipato all’ “Amazon Made in Italy Award”, un evento speciale in cui Amazon ha selezionato cinque piccole medie imprese attribuendo loro la menzione speciale “Customer obsession” per essersi distinte nel seguire uno dei principi di leadership di Amazon più rappresentativi: la cura e la dedizione verso il cliente finale. La seconda che vi presentiamo è ilGustonline, che vende prodotti gastronomici tipici laziali online, in tutta Europa.





LA STORIA

Nel 2018, Giorgia Barbati e Francesco Toppi hanno soltanto 20 anni quando decidono di creare ilGustonline, per promuovere in tutta Italia, e poi in Europa, la tradizione gastronomica laziale: porchetta, guanciale e pecorino romano. Tutti prodotti che i due imprenditori acquistano da piccole e medie imprese del territorio e che, se soddisfano le aspettative, inseriscono nel proprio catalogo. Il brand nasce quando Giorgia e Francesco creano il proprio sito online e, contemporaneamente, approdano su Amazon, sulla vetrina Made in Italy. Nel definire il proprio “cliente tipo”, i due imprenditori parlano di un “consumatore nostalgico”, che è nato, oppure ha trascorso alcuni anni, a Roma e nel Lazio, per poi trasferirsi in altre regioni d’Italia o all’estero per esigenze personali o lavorative. Una distanza fisica che il cliente cerca di colmare attraverso i sapori della cucina, ricreando a casa ricette dei piatti a cui è legato.





IL RICONOSCIMENTO DI AMAZON

I due giovani sono stati premiati all’interno della categoria “Chi ben comincia è a metà dell’opera”, dedicata a imprenditrici e imprenditori under 30, che hanno riconosciuto in Amazon e nella vetrina Made in Italy una palestra in cui testare la propria start-up.





LE PAROLE DI GIORGIA BARBATI E FRANCESCO TOPPI

Giorgia Barbati e Francesco Toppi, co-fondatori di ilGustonline, sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Niccolò Giustini e Diego Zappone, per raccontare la storia della loro azienda: «IlGustonline nasce dalla nostra passione per il nostro territorio, quindi Roma, , e più in generale il Lazio. Ci siamo accorti di quanto fosse difficile trovare online veri prodotti laziali, così ci siamo detti ‘Perché non lo facciamo noi?’. Il nostro punto di forza è proprio quello di conoscere tutti i fornitori e quindi selezioniamo solo il meglio del nostro territorio» ha spiegato Giorgia Barbati. «L’idea è proprio quella di valorizzare i piccoli produttori e la strada che abbiamo scelto per farlo è stato l’e-commerce, rivolgendoci così a una platea pressoché infinita. Da Ariccia i prodotti a marchio IlGustonline raggiungono l’intera Europa» ha continuato Francesco Toppi. «Una volta abbiamo spedito un pacco a un ragazzo a Londra, che era lì per studiare. L’acquisto lo ha riportato subito in Italia, a casa della nonna. Questa è la soddisfazione più grande per noi» hanno concluso i due co-fondatori in diretta su RTL 102.5.