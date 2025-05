Andrea Pezzi a RTL 102.5: “Lo spettacolo ruota attorno al bisogno di recuperare noi stessi. Ci sono molte riflessioni che dovremmo fare, anche grazie a questi stimoli”

Andrea Pezzi è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini e Ambra Angiolini, per presentare “Intelligenza naturale”: lo spettacolo-racconto scritto e interpretato da Andrea Pezzi, con la musica dal vivo della cantautrice Giua e in scena il 27 maggio 2025 al Teatro Carcano di Milano, già sold-out. Un viaggio coinvolgente nella complessa e affascinante interazione tra tecnologia e umanità per esplorare insieme al pubblico una delle sfide più decisive del nostro tempo: da un lato, la macchina e l’intelligenza artificiale sono strumenti pensati per ottimizzare le scelte e rendere ogni aspetto della vita più efficiente e razionale; dall’altro, l’essere umano è chiamato a ridefinire sé stesso, riscoprendo la propria identità naturale. Andrea Pezzi porta sul palco una riflessione, tanto urgente quanto necessaria, che riguarda tutte e tutti, nessuno escluso. Il mondo in cui viviamo oggi, infatti, sta attraversando una trasformazione epocale che influenzerà sempre di più ogni aspetto della vita quotidiana: il lavoro, l'istruzione, le relazioni umane e persino il futuro delle democrazie liberali. Ai microfoni di RTL 102.5, Andrea Pezzi ha raccontato: «Lo spettacolo ruota attorno al bisogno di recuperare questa cosa meravigliosa che siamo noi, devi solo fare spazio. La data del 27 maggio è sold out, ma da ottobre inizieremo un tour in Italia. Non sappiamo bene ancora quando, perché li stiamo fissando ora, ma saranno una ventina. Cerchiamo di portare questo spettacolo il più in là possibile. Tra l’altro, nasce proprio dalla mia fondazione e lo spettacolo è un po’ l’incarnato del manifesto della fondazione. Quindi portarlo in giro è anche un modo per parlare con delle scuole e se riusciamo vorremmo fare degli incontri gratuiti con i ragazzi, per far ragionare su questo momento storico che stiamo vivendo, probabilmente anche in modo un po’ inconsapevole. È fondamentale capire cosa ci sta succedendo, come la società cambierà, come l’intelligenza artificiale cambierà le relazioni tra le persone e cosa sarà il lavoro di domani… Ci sono un sacco di riflessioni dentro lo spettacolo e soprattutto da fare tutti assieme anche grazie a questi stimoli». Lo spettacolo si avvale della regia di Clemente Pernarella, della colonna sonora dal vivo composta ed eseguita da Giua, chitarra e voce, con l’amichevole supervisione di Davide Livermore. “Intelligenza Naturale” è una produzione che invita il pubblico a riscoprire la propria identità autenticamente umana, individuale e collettiva, in uno spazio-tempo teatrale che, con la sua natura effimera e irripetibile, consente di sperimentare la forza del sentire condiviso.