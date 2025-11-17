Angelo Binaghi a RTL 102.5, Coppa Davis: “Dai ragazzi impegno per mantenerla in Italia per il terzo anno consecutivo”

LA VITTORIA DI SINNER

«Sinner è un ragazzo fantastico ed è stato un match incredibile, soprattutto è stata una grande soddisfazione che si merita Torino, il Piemonte e tutto il nostro Paese, in particolare tutte le persone che hanno visto in diretta questo match e quindi i milioni e milioni di italiani che hanno sofferto con noi e poi infine gioito. È una grande festa nazional popolare. Sinner ha detto che c’era un tifo da stadio di calcio, forse adesso sarà il calcio che, per certi versi, cercherà di avvicinarsi al tennis. Abbiamo grande rispetto per chi sta davanti a noi e cerchiamo di copiare le cose buone che loro fanno, magari lasciarne da parte altre, ma comunque facciamo la nostra corsa, consapevoli di riuscire a stimolare anche gli altri, perché complessivamente lo sport in Italia diventi sempre più popolare e si riesca anche a vincere di più, come ha fatto Sinner e come stanno facendo i nostri ragazzi. Da questa settimana Coppa Davis a Bologna, sulle ali di questo successo entusiasmante, credo che i ragazzi ce la metteranno tutta per mantenere la Coppa Davis in Italia per il terzo anno consecutivo».





I TENNISTI ITALIANI

«Ci sono molti tennisti italiani straordinari, anche nel femminile. Vogliamo parlare della Paolini, della Errani o della Cocciaretto che hanno fatto miracoli e sono campionesse del mondo?»





I NUMERI DEL TORNEO

«230.000 spettatori, un impatto economico sul territorio che sfiora i 600 milioni di euro, ma soprattutto l’Italia del tennis che cresce. Cresce la passione degli italiani verso il tennis, è un momento fantastico e spero non finisca mai. Il merito va, innanzitutto, ai ragazzi. Siamo soddisfatti di aver dato questa opportunità a Jannik e adesso anche a Lorenzo Musetti, oltre che Bolelli e Vavassori. Giocheranno uno dei tornei più importanti dell’anno in Italia, con il tifo e i loro spettatori per i prossimi cinque anni».



