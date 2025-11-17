Angelo Binaghi a RTL 102.5, Coppa Davis: “Dai ragazzi impegno per mantenerla in Italia per il terzo anno consecutivo”

Angelo Binaghi a RTL 102.5, Coppa Davis: “Dai ragazzi impegno per mantenerla in Italia per il terzo anno consecutivo”

Angelo Binaghi a RTL 102.5, Coppa Davis: “Dai ragazzi impegno per mantenerla in Italia per il terzo anno consecutivo”

Redazione Web

17 novembre 2025, ore 10:30

Angelo Binaghi, Presidente delle FTP, interviene a RTL 102.5, per commentare la vittoria di Jannik Sinner alle Nitto ATP Finals di Torino. All’interno di Non Stop News con Enrico Galletti, Massimo Lo Nigro, Giusi Legrenzi, Lucrezia Bernardo.

LA VITTORIA DI SINNER

«Sinner è un ragazzo fantastico ed è stato un match incredibile, soprattutto è stata una grande soddisfazione che si merita Torino, il Piemonte e tutto il nostro Paese, in particolare tutte le persone che hanno visto in diretta questo match e quindi i milioni e milioni di italiani che hanno sofferto con noi e poi infine gioito. È una grande festa nazional popolare. Sinner ha detto che c’era un tifo da stadio di calcio, forse adesso sarà il calcio che, per certi versi, cercherà di avvicinarsi al tennis. Abbiamo grande rispetto per chi sta davanti a noi e cerchiamo di copiare le cose buone che loro fanno, magari lasciarne da parte altre, ma comunque facciamo la nostra corsa, consapevoli di riuscire a stimolare anche gli altri, perché complessivamente lo sport in Italia diventi sempre più popolare e si riesca anche a vincere di più, come ha fatto Sinner e come stanno facendo i nostri ragazzi. Da questa settimana Coppa Davis a Bologna, sulle ali di questo successo entusiasmante, credo che i ragazzi ce la metteranno tutta per mantenere la Coppa Davis in Italia per il terzo anno consecutivo».


I TENNISTI ITALIANI

«Ci sono molti tennisti italiani straordinari, anche nel femminile. Vogliamo parlare della Paolini, della Errani o della Cocciaretto che hanno fatto miracoli e sono campionesse del mondo?»


I NUMERI DEL TORNEO

«230.000 spettatori, un impatto economico sul territorio che sfiora i 600 milioni di euro, ma soprattutto l’Italia del tennis che cresce. Cresce la passione degli italiani verso il tennis, è un momento fantastico e spero non finisca mai. Il merito va, innanzitutto, ai ragazzi. Siamo soddisfatti di aver dato questa opportunità a Jannik e adesso anche a Lorenzo Musetti, oltre che Bolelli e Vavassori. Giocheranno uno dei tornei più importanti dell’anno in Italia, con il tifo e i loro spettatori per i prossimi cinque anni».


Argomenti

Angelo Binaghi
Jannik Sinner
Nitto ATP Finals
Tennis

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Maduro libera il francese Castro, detenuto come Trentini. Mentre la tensione con gli Stati Uniti è alle stelle

    Maduro libera il francese Castro, detenuto come Trentini. Mentre la tensione con gli Stati Uniti è alle stelle

  • Napoli, donna trovata morta in casa con una ferita alla testa. Le indagini proseguono senza sosta

    Napoli, donna trovata morta in casa con una ferita alla testa. Le indagini proseguono senza sosta

  • Fabrizio Moro a RTL 102.5: “I concerti sono il momento più bello e l’energia che ti arriva è la parte più bella del nostro lavoro. Finalmente in questo tour ci sarà anche il disco nuovo ‘Non ho paura di niente’

    Fabrizio Moro a RTL 102.5: “I concerti sono il momento più bello e l’energia che ti arriva è la parte più bella del nostro lavoro. Finalmente in questo tour ci sarà anche il disco nuovo ‘Non ho paura di niente’

  • Farmaco comprato su web conteneva insulina invece del preparato indicato, donna in coma diabetico a Padova

    Farmaco comprato su web conteneva insulina invece del preparato indicato, donna in coma diabetico a Padova

  • Zelensky, i russi nelle ultime ore hanno usato contro l’Ucraina 430 droni e 18 missili

    Zelensky, i russi nelle ultime ore hanno usato contro l’Ucraina 430 droni e 18 missili

  • Roma, 27enne muore cadendo dal balcone di un B&B, il coinquilino ai domiciliari

    Roma, 27enne muore cadendo dal balcone di un B&B, il coinquilino ai domiciliari

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

  • RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta sono le radio ufficiali della Milano Music Week 2025

    RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta sono le radio ufficiali della Milano Music Week 2025

  • La ricerca. Il cervello si addormenta bruscamente, la svolta in 4 minuti

    La ricerca. Il cervello si addormenta bruscamente, la svolta in 4 minuti

  • X Factor 2025. Puntata da girone infernale stasera, con doppia eliminazione

    X Factor 2025. Puntata da girone infernale stasera, con doppia eliminazione

Oggi la semifinale del Master 1000 di Parigi, Sinner sfiderà il tedesco Zverev

Oggi la semifinale del Master 1000 di Parigi, Sinner sfiderà il tedesco Zverev

L'altoatesino si è sbarazzato dello statunitense Shelton 6-3, 6-3, mentre Alexander Zverev ha eliminato il russo Medvedev, con il punteggio di 2-6 6-3 7-6

Tennis, Jannik Sinner re di Vienna, battuto Zverev in finale in quasi 3 ore

Tennis, Jannik Sinner re di Vienna, battuto Zverev in finale in quasi 3 ore

Vittoria in rimonta per Jannik, 2 set a 1. Quarto titolo stagionale

Sarri dopo la sconfitta con l'Inter: "È ora di pensare a noleggiare arbitri dall'estero". La Lazio frena con un comunicato stampa

Sarri dopo la sconfitta con l'Inter: "È ora di pensare a noleggiare arbitri dall'estero". La Lazio frena con un comunicato stampa

Ieri sera la polemica a caldo dell'allenatore, oggi la società biancoceleste precisa: "Il direttore di gara non ha influenzato la gara con Inter"