GIRO, A FERMO VINCE ANCORA NARVAEZ, IN MAGLIA ROSA RESTA EULALIO

GIRO, A FERMO VINCE ANCORA NARVAEZ, IN MAGLIA ROSA RESTA EULALIO

GIRO, A FERMO VINCE ANCORA NARVAEZ, IN MAGLIA ROSA RESTA EULALIO Photo Credit: ansa

Paolo Pacchioni

16 maggio 2026, ore 17:22

Il gruppo non si scompone ed in maglia rosa resta Eulalio

IL BIS DI NARVAEZ

Al Giro aveva vinto la prima tappa di due anni fa a Torino, peraltro vestendo la maglia rosa. Nell’edizione di quest’anno si era già imposto a Cosenza. A Fermo Jonathan Narvaez ha concesso il bis, conquistando la frazione dei muri marchigiani. Decisivo lo scatto sul muro di Capodarco, il penultimo della giornata. Al secondo posto il norvegese Leknessund, staccato di 32 secondi. Il portoghese Eulalio si è confermato in maglia rosa.


BAGARRE SIN DALL’INIZIO

 La tappa di oggi era divisa in due: una prima parte pianeggiante, costeggiando l’Adriatico; e una seconda contraddistinta dai cosiddetti muri marchigiani, salite brevi ma intense ed impegnative. Che la corsa potesse accendersi nel finale era nelle previsioni. Ma la gara è stata scoppiettante già nelle fasi iniziali: bagarre, scatti e controscatti, andatura molto spedita fin dall’inizio. L’azione più importante è risultata la fuga a tre con l’ecuadoreno Narvaez, il danese Bjerg, il norvegese Leknessund. Alle loro spalle il gruppo si è frazionato.


NUOVO ARRIVO IN SALITA

La nona tappa partirà da Cervia, sulla riviera romagnola, e si concluderà a Corno alle Scale, sull’Appennino Tosco Emiliano. Un altro arrivo in salita, al culmine di una frazione per gran parte pianeggiante e che presumibilmente si accenderà nel finale: una dozzina di chilometri da vivere tutti in apnea. Aspettando l’azione degli uomini di alta classifica. Oggi a Corno alle Scale è nevicato, si spera che la situazione meteo migliori nelle prossime ore.



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