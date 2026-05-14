GIRO, A NAPOLI LA PRIMA VITTORIA ITALIANA: VINCE DAVIDE BALLERINI

VIVA L’ITALIA

Tutti aspettavano il primo acuto di Jonathan Milan, ha vinto un altro italiano, protagonista a sorpresa: Davide Ballerini si è imposto in piazza del Plebiscito approfittando di una caduta che nelle prime posizioni ha tagliato fuori i velocisti. Nessuna novità in classifica generale, il portoghese Eulalio resta in maglia rosa, ma domani per lui sarà difficile difendere il primato visto l’arrivo in salita al Blockhaus.





IN FUGA SOTTO IL VESUVIO

La prima parte della tappa, come spesso capita, è stata contraddistinta da una azione animata da quattro corridori non di alta classifica, sono tutti italiani: Luca Vergallito della Alpecin Premier Tech, Martin Marcellusi e Manuele Tarozzi della Bardiani CSF 7 Saber, Mattia Bais del Team Polti Visit Malta. Il gruppo questa volta non ha lasciato molto spazio, li ha tenuti a un minutino di distanza e nel finale li ha riassorbiti.





IL GIRO SI FA DURO

Oggi il Giro incontra il primo arrivo in salita. Si sale al Blockaus, montagna abruzzese ormai entrata nella storia del grande ciclismo: quattordici chilometri di ascesa che potrebbero riscrivere la classifica della corsa rosa. Magari si muoverà Vingegaard, magari Pellizzari confermerà la sua candidatura al podio. La tappa partirà da Formia e sarà molto lunga: 244 chilometri, con tanto di passaggio a Roccaraso.



