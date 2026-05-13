Giro d’Italia, a Potenza vince Arrieta, Eulalio nuova maglia rosa

GIRO D’ITALIA, A POTENZA VINCE ARRIETA, EULALIO NUOVA MAGLIA ROSA

GIRO D’ITALIA, A POTENZA VINCE ARRIETA, EULALIO NUOVA MAGLIA ROSA

Paolo Pacchioni

13 maggio 2026, ore 19:27

Giulio Ciccone arrivato con sette minuti di ritardo, perde la maglia rosa

CAMBIO AL VERTICE

 Il sogno in rosa di Giulio Ciccone è durato un solo giorno. Oggi c’è già un nuovo leader della classifica generale: è il portoghese Afonso Eulalio, del team Bahrein Victorius. È arrivato secondo nella tappa di Potenza vinta dal suo compagno di fuga, lo spagnolo Igor Arrieta. Entrambi sono caduti nel finale, sulla strada resa viscida dalla pioggia, ma entrambi sono ripartiti senza conseguenze. Nella nuova classifica generale Eulalio è in rosa, con 2’51” su Arrieta, terzo è Scaroni a3’34”, quarto un altro italiano Raccagni Novier, a 3’39”.


LA PRIMA AZIONE

Partiti da Praia a Mare, i corridori hanno subito puntato l’entroterra, prima in Calabria poi in Basilicata. C’è stato anche un passaggio nella natura incontrastata del Parco del Pollino: la pioggia battente non ha scoraggiato i ciclisti e presto è partita una azione che ha visto protagonisti 13 atleti: gli italiani Tarozzi, Milesi, Garofoli, Scaroni, poi la ex maglia rosa Guillermo Silva, il vincitore della tappa di Cosenza Narvaets, il portoghese Eulalio, il colombiano Rubio, l’irlandese Rafferty, il britannico Turner, il belga Campanaerts, lo spagnolo Arrieta, il norvegese Tjotta. Sulle rampe della Montagna Grande di Viggiano è partita l’azione decisiva di Eulalio e Arrieta.


IL COMPLEANNO DEL GIRO

Quella di oggi è una data significativa nella storia del Giro D’Italia, oggi la corsa rosa compie gli anni. La prima tappa della prima edizione del Giro venne disputata il 13 maggio 1909: partenza da Milano, arrivo a Bologna, il vincitore fu Dario Beni.


 SI ARRIVA A NAPOLI

 L’arrivo nel capoluogo partenopeo sta diventando una abitudine per il Giro D’Italia. Domani la sesta tappa sarà tutta in territorio campano: partenza da Paestum, in provincia di Salerno, traguardo a Napoli dopo 141 km; il traguardo questa volta sarà in Piazza del Plebiscito, il tracciato quasi completamente pianeggiante fa pensare a un arrivo in volata.



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