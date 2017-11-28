Antitrust, tassa Airbnb incostituzionale

28 novembre 2017, ore 09:32
L'autorità blocca la cedolare secca sugli affitti brevi
L’Antitrust interviene per bloccare la cosiddetta tassa Airbnb, cioè la cedolare secca sugli affitti brevi al 21% introdotta con la manovra bis. Secondo l’autorithy può alterare le dinamiche concorrenziali tra i diversi operatori, con possibili ricadute negative sui consumatori finali dei servizi di locazione breve.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Firenze, lo spaccio di droga alla base di un omicidio. Una spedizione punitiva finita in tragedia
Un omicidio legato allo spaccio, quello avvenuto nella notte a Firenze. Un uomo inseguito dalla stazione di Rifredi fino a casa di un amico da un gruppetto di uomini ha ucciso uno degli inseguitori