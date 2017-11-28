Antitrust, tassa Airbnb incostituzionale

Redazione Web

28 novembre 2017, ore 09:32

L'autorità blocca la cedolare secca sugli affitti brevi

L’Antitrust interviene per bloccare la cosiddetta tassa Airbnb, cioè la cedolare secca sugli affitti brevi al 21% introdotta con la manovra bis. Secondo l’autorithy può alterare le dinamiche concorrenziali tra i diversi operatori, con possibili ricadute negative sui consumatori finali dei servizi di locazione breve.

